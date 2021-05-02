«Мы за то, чтобы к нам приходили инвесторы». Какие полезные ископаемые Беларусь готова продавать?

Новости Беларуси. За пять лет восемь новых месторождений нефти. В Речицком районе обнаружили новые залежи «черного золота». И если бессменный добытчик нефти Гомельский регион, то, к примеру, Минская область лучше остальных докапывается до стройматериалов и калийных солей. Полезных ископаемых в нашей стране немало. Всего больше 30 видов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Какие дивиденды от них получают белорусы и можно ли построить карьеру в песчаных карьерах и даже озолотиться?

Оксана Семашко, корреспондент:

Самые крупные камни (валуны) заказывают для закладки знаковых площадок или памятных мест. Подобные уже есть на острове Мужества и Скорби в Минске и мемориальном комплексе «Ола». С пустыми руками из карьера наша съемочная группа, конечно, не вернулась. В подарок нам достался самый редкий экземпляр.

Василий Колб, начальник главного управления природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси‎:

Было большое море. Там были такие растения, животные. Морские ежи, которых сегодня нет. А это коралл, это красивый коралл.

– Отлично. Спасибо большое.

– Вам на память, берегите.

Белорусы готовы более активно сотрудничать с инвесторами. Для совместной работы предлагают 15 площадок с полезными ископаемыми. Среди них месторождения железной руды, гипса, доломита и даже платины и золота.

Василий Колб:

По многим полезным ископаемым у нас избыток. Что-то мы, конечно, можем спокойно продавать, из этого делаем продукцию и реализуем. Мы только за то, чтобы к нам приходили инвесторы, создавали новые производства и помогали осваивать нашу минерально-сырьевую базу.

В июне в Минске состоится VI Международный водный форум «Родники Беларуси», который пройдет не онлайн. Его участникам предложат обсудить вопросы использования природных ресурсов и проблемы экологии, обменяться опытом по развитию «зеленых» технологий и энергоэффективного строительства.