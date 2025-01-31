Сивец: любая политическая кампания – системная диагностика, насколько общество и государство консолидированы

Беларусь отказалась от участков для голосования на выборах за рубежом. Во-первых, может ли тот, кто не живет в стране, решать ее судьбу? Во-вторых, ввиду агрессивной политики сопредельных с нашим государств мы не можем быть уверены в безопасности избирателей. На своей же территории – несем полную ответственность.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

2020 год, конечно, была серьезная школа, это было испытание, которое мы прошли, не скажу, что легко, не скажу, что без потерь, но выводы, которые мы сделали, и решения, которые мы нашли, позволяют сегодня говорить о том, что нынешние выборы идут в безопасном, мирном, качественном формате. Наблюдая моменты безопасности даже на улицах, высокий уровень тактичности, мягкой безопасности. Это дает уверенность, что наши силы правопорядка не позволят произойти событиям, сходим с 2020 годом.