Сивец: любая политическая кампания – системная диагностика, насколько общество и государство консолидированы
Беларусь отказалась от участков для голосования на выборах за рубежом. Во-первых, может ли тот, кто не живет в стране, решать ее судьбу? Во-вторых, ввиду агрессивной политики сопредельных с нашим государств мы не можем быть уверены в безопасности избирателей. На своей же территории – несем полную ответственность.
Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
2020 год, конечно, была серьезная школа, это было испытание, которое мы прошли, не скажу, что легко, не скажу, что без потерь, но выводы, которые мы сделали, и решения, которые мы нашли, позволяют сегодня говорить о том, что нынешние выборы идут в безопасном, мирном, качественном формате. Наблюдая моменты безопасности даже на улицах, высокий уровень тактичности, мягкой безопасности. Это дает уверенность, что наши силы правопорядка не позволят произойти событиям, сходим с 2020 годом.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Любая политическая кампания – это такая системная диагностика. С одной стороны, это диагностика социальных запросов, степени удовлетворенности граждан действиями государственной власти, государственных институтов, насколько общество и государство консолидированы, насколько они вместе решают стратегические вопросы развития нашего государства как суверенного и независимого. В мире наметилась тенденция так называемой аполитичности, спад количества заинтересованных в выборах. Одни страны, как США, нашли выход из ситуации, устраивая шоу-политику, другие, как Бельгия, ввели ответственность за неучастие в электоральной кампании. В Беларуси ситуация иная. События 2020 года открыли на многое глаза. Как итог – явка в единый день голосования выше 70 %, на президентских выборах – 85,7 %.
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