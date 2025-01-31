В «Стреле» работают лучшие из лучших. Поговорили с инспектором ГАИ и узнали, как выявляют нарушителей ПДД

Одно из самых мощных спецподразделений ДПС «Стрела» было основано в начале 90-х, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». Тогда начиналось все с небольшого взвода столичной госавтоинспекции. Он выполнял задачи по сопровождению высших должностных лиц и иностранных делегаций. За более чем 30 лет существования «Стрела» зарекомендовала себя как самое элитное спецподразделение республики. Здесь лучшие из лучших, опытные и подготовленные сотрудники, а автопарк состоит только из современных автомобилей, отвечающих самым высоким стандартам.

Контроль дорожной обстановки как в городе, так и за его пределами, а также преследование нарушителей – обычный рабочий день Дениса Норова. Он уже около восьми лет служит в ГАИ, большую часть в специальном подразделении «Стрела». Признается, что стать милиционером мечтал еще с детства. Каждый год Денис участвует в профессиональных конкурсах. Так, в 2023 году его усилия были вознаграждены. Он был признан лучшим сотрудником ДПС ГАИ республики.

Денис Норов, старший инспектор специального подразделения дорожно-патрульной службы «Стрела» МВД Беларуси: Как по мне, это самая насыщенная служба, разнообразная, наверное, поэтому всегда душа моя к автомобилям лежала, и служба в ГАИ больше связана с автомобилями.

Он мастерски находит подход каждому водителю и уже издалека способен распознать потенциального нарушителя. Опыт и интуиция позволяют эффективно предотвращать правонарушения, обеспечивая безопасность на дорогах.

Денис Норов:

Каждый водитель индивидуален, к каждому нужен свой подход. Сами понимаете, у инспектора ГАИ свои обязанности определенные, которые он должен выполнять. Мы выезжаем на линию нести службу по обеспечению безопасности дорожного движения. В основном граждане у нас все культурные, вежливые, никаких проблем с этим нет. Самое грубое правонарушение – это управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Управление, не имея права управления, люди, у которых вообще нет водительского удостоверения, они не проходили обучение, не получали водительское удостоверение. Больше с такой категорией граждан работаем.

Погода в последнее время диктует водителям жесткие условия. Мороз, оттепель, мокрый снег, дождь, а иногда и метель. Даже опытным автовладельцам нелегко сохранять концентрацию и безопасность на дорогах. Чтобы максимально контролировать ситуацию на магистралях, сотрудники ГАИ регулярно проводят рейды. Наиболее распространенные виды ДТП – наезды на пешеходов, столкновения на перекрестках и опрокидывание транспортных средств. Отметим, что в 2024 году более 30 % ДТП произошло по вине пешеходов.