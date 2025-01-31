У западной «демократии» двойные стандарты. Эксперт объяснил, почему Западу не удастся вмешаться в дела Беларуси

Совершенствовать законодательство так или иначе помогают и международные наблюдатели. Были годы, когда мы слишком прислушивались к отчетам тех же БДИПЧ ОБСЕ, благо вовремя поняли, что объективного в подобных эссе мало. И начали делать выбор в пользу национальных интересов, а не удобства Европы. Вместе с тем формы вмешательства в выборы становятся сложнее. Международные нормы западные государства трактуют так, как выгодно им.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы определитесь, что вы имеете в виду под демократией. Может, мы действительно недемократичная страна? Может, есть какие-то критерии демократичности? Давайте определимся и по этим критериям будем оценивать и Америку, и Великобританию, и Брюссель, и Минск. А так вы нам одни критерии подсовываете и оцениваете нас, а им – другие. Это неправильно. БДИПЧ ОБСЕ и еще какие-то организации, создали, а толку нет, они говорят о какой-то демократии, о правах человека, об избирательном процессе, учат нас. А мы задаем простой вопрос: покажите нам хотя бы до процесса выборов эти критерии, эти требования. Они сами себе придумали и начинают потом рассуждать на эту тему.

Например, стандарт невмешательства закреплен в документе копенгагенского совещания 1990 года, но соблюдают правила далеко не все. Потому, при проведении выборов, Беларусь руководствуется национальным законодательством.