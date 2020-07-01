Развод: как изменить брачный договор и чем выгодна медиация

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника управления нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции Республики Беларусь – Жанна Михалевич и консультант главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции Республики Беларусь – Юлиан Мисюкевич.

Можно заключить соглашение о детях, а задолженность по алиментам будут рассчитывать по-новому. Что изменится с 1 июля

Случаются ситуации, когда супруги или бывшие супруги, либо люди, которые раньше проживали вместе, не могут найти общий язык. Могут ли как-то юристы решать вопросы без их участия? Что в этой области известно сейчас?

Жанна Михалевич, заместитель начальника управления нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции Республики Беларусь:

При обращении с заявлением супругов о расторжении брака, у которых нет несовершеннолетних детей и у которых нет споров об имуществе, работники ЗАГСа будут разъяснять им право супругов на информационную встречу с медиатором. Такие же нормы закреплены в части обращения с исковым заявлением о расторжении брака в суд. Если супруги примут решение о заключении медиативного соглашения, они смогут возвратить государственную пошлину, которую они произвели при обращении с заявлением о расторжении брака.

Какие новшества появились в брачном договоре?

Жанна Михалевич:

Брачный договор может быть изменен либо расторгнут по решению суда – такое последнее изменение, внесенное в соответствующий кодекс.