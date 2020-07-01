Кто компенсирует ущерб, если во время непогоды падает дерево на автомобиль или человека?

От сильного ветра упало дерево и нанесло травму человеку, или от ветра оконная рама сломалась – что делать?

Александр Костюкевич, юрист:

Если падает дерево на человека или на автомобиль, надо разобраться – было ли дерево в аварийном состоянии. Тогда виновна организация, в чьем ведомстве находится это дерево. Если же будет установлено, что дерево полностью здоровое и был очень резкий ветер или попадание молнии – это уже будет действие непреодолимой силы. В данном случае, если вы в добровольном порядке застрахованы не будете, то не будет возмещено.