Кто компенсирует ущерб, если во время непогоды падает дерево на автомобиль или человека?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – юрист – Александр Костюкевич.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – юрист – Александр Костюкевич.
От сильного ветра упало дерево и нанесло травму человеку, или от ветра оконная рама сломалась – что делать?
Александр Костюкевич, юрист:
Если падает дерево на человека или на автомобиль, надо разобраться – было ли дерево в аварийном состоянии. Тогда виновна организация, в чьем ведомстве находится это дерево. Если же будет установлено, что дерево полностью здоровое и был очень резкий ветер или попадание молнии – это уже будет действие непреодолимой силы. В данном случае, если вы в добровольном порядке застрахованы не будете, то не будет возмещено.
Если поврежден велосипед при погодных катаклизмах, например, сорвавшейся крышей с остановки – как быть?
Александр Костюкевич:
Должна быть произведена экспертиза, что это: действие непреодолимой силы либо конструктивное нарушение при остановке. Организация, которой принадлежит эта остановка, будет отвечать.