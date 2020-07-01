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Кто компенсирует ущерб, если во время непогоды падает дерево на автомобиль или человека?

01 июля 2020 10:37
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – юрист – Александр Костюкевич.

Кто компенсирует ущерб, если во время непогоды падает дерево на автомобиль или человека?-1

От сильного ветра упало дерево и нанесло травму человеку, или от ветра оконная рама сломалась – что делать?

Александр Костюкевич, юрист:
Если падает дерево на человека или на автомобиль, надо разобраться – было ли дерево в аварийном состоянии. Тогда виновна организация, в чьем ведомстве находится это дерево. Если же будет установлено, что дерево полностью здоровое и был очень резкий ветер или попадание молнии – это уже будет действие непреодолимой силы. В данном случае, если вы в добровольном порядке застрахованы не будете, то не будет возмещено.

Кто компенсирует ущерб, если во время непогоды падает дерево на автомобиль или человека?-4

Если поврежден велосипед при погодных катаклизмах, например, сорвавшейся крышей с остановки – как быть?

Александр Костюкевич:
Должна быть произведена экспертиза, что это: действие непреодолимой силы либо конструктивное нарушение при остановке. Организация, которой принадлежит эта остановка, будет отвечать.

# Консультация юриста # общество # Александр Костюкевич

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