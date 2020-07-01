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«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района

01 июля 2020 10:53
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Отправляемся на экскурсию со съемочной группой программы «Центральный регион» в Клецкий район.

Город почти с 900-летней историей. Клецк всего на 60 лет моложе Минска, но при этом на 20 старше российской столицы. Местечко выросло на месте феодального замка, и пережило не одну войну. Битва под Клецком в 1506 году, Ливонский и Северный конфликты, Вторая мировая, пожары и разгромы… К сожалению, многие достопримечательности ушли в небытие. Но остались еще на туристической карте места, которые запросто перенесут вас в атмосферу предыдущих столетий.

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-1

Яновичи, Красная Звезда, Стралково, Туча, Тесновка, Нагорное, Кунцевщина, Шайки, Карацк, Голынка и сам Клецк – эти населенные пункты и их жители расскажут историю района лучше любого учебника. Но о каждом – по порядку.

Яновичи – одна из немногих деревень близлежащих районов, которая не принадлежала Радзивиллам. Тем не менее, ни один дворянский род не задержался здесь надолго. Имение почти каждое столетие меняло владельцев.

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-4

Заехать в Яновичи стоит ради усадьбы Бжозовских, 1780-ых годов постройки. Наиболее известный ее владелец – Эдвард Еленский – выкупил резиденцию в 1910 году. Он построил здесь крахмальный завод, посадил яблоневый сад, создал пожарную охрану. В общем, обживал местечко с надеждой спокойно встретить старость. Но недолго семья знаменитого рода смогла наслаждаться отдыхом в живописной деревне.

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-7

В 1914 году грянула Первая мировая война, а Яновичи – как раз в прифронтовой полосе. Еленский не выдержал всех тягот того времени и вскоре скончался. Передал дом сыну, но того арестовали уже в 40-ых. В усадьбе поселились работники колхоза. И в ней люди живут до сих пор! Точнее, два человека. 

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-10

Ирина Попко, жительница деревни Яновичи:
В этой квартире я живу 64 года. 

Ирина Станиславовна – бессменный страж дворца. Ежедневно дежурит на лавочке у подъезда: охраняет шикарное жилище от непрошеных гостей. Но при этом, свою квартиру на ключ не закрывает и всех гостеприимно приглашает зайти. Правда, экскурсии не проводит – ноги уже больные. 84 года, все-таки.

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-13

Вероника Сайко, корреспондент СТВ:
В квартире очень высокие потолки. Гораздо выше, чем в городских квартирах. 4 метра 40 сантиметров. Есть печка. Повесили покрывало – сделали импровизированную стену, чтобы появилась еще одна комната. 

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-16

Квартиры в усадьбе не приватизированы. Проще говоря, принадлежат государству. Мог ли Эдвард Еленский представить, что его дворец превратится в «коммуналку»? Скорее всего, нет.

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-19

Нынешние жильцы дворца хвалятся: в советское время в их доме был самый модный клуб в округе. И после затяжных танцев им не приходилось далеко идти до дома.

Житель д. Яновичи, Клецкий район, Минская область:
Кругом танцы здесь были! Все собирались!

Вероника Сайко:
Получается, с одной стороны дома – жилые квартиры, с другой – клуб?

Житель д. Яновичи, Клецкий район, Минская область:
Да. 

Вот так одно здание повидало все самые переломные моменты в истории района. Его жители еще долго могут рассказывать об усадьбе.

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-22

Но пора ехать. Следующая остановка – Красная Звезда. В деревне с типичным советским названием расположилась усадьба «Радзивиллимонты». Несмотря на красивое название, от здания остались одни руины, плотно окружённые кустами, сорняками и забором.

И даже не пытайтесь перелезть ограду. Объект в аварийном состоянии. Несмотря на то, что сюда несколько лет назад приезжали потомки владельцев, становится ясно: усадьба доживает свои последние деньки. Тем не менее, посетить ее стоит. Хотя бы потому что она одна из самых старинных в районе – 1780 года постройки. Да и хозяин у нее был весьма интересный.

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-25

Ольга Ефремова, старший научный сотрудник Музея истории Клетчины:
В этих местах проживал один из самых интересных Радзивиллов – Мартин Радзивилл. Он известный научный деятель. Знал много иностранных языков, даже древних. Занимался алхимией. Пытался найти философский камень. У него тут был гарем красивых селянских девушек. К концу жизни у него нашли психическое заболевание. И последние годы Мартин Радзивилл провел в Слуцкой тюрьме.

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-28

Неподалеку от дворца находится парк, площадь которого 10 гектаров. Если постараться, в зарослях можно обнаружить мемориальный камень в честь закладки аллеи в 1875 году. 

Ольга Ефремова:
Вся резиденция окружена водоемами и каналами. Радзивиллы пытались создать свою Венецию – такой маленький красивый уголок. 

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-31

А теперь перемещаемся в 1909 год. Точнее, в усадьбу Стралково. Вокруг ни одного жилого дома. И соответственно, ни единой души. Только столетние липы хранят память о былых временах и жителях усадьбы.

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-34

 

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-36

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-38

К слову, у дворца есть хозяйка. Она живёт в Воложинском районе. Наследницей уникального здания женщина стала пять лет назад, когда скончался ее муж-фермер, живший в этой усадьбе. Но вдова о таком подарке судьбы и знать не хочет.

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-41

И снова Еленские. Ещё одна резиденция у них была в ТучеВо внушительном дворце 1850 года постройки жила Мария Еленская со своей дочкой Ядвигой. Но не успела семья расшириться (Мария вышла замуж за троюродного брата и родила ему наследников), как весь род сослали в Казахстан. Еленская-старшая и трое из ее детей погибли.

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-44

Екатерина Грудинова, научный сотрудник музея истории Клетчины:
В 1970-ые годы здесь разместилась школа. Сделали пристройку под спортзал и силикатного кирпича. Но и школа вскоре закрылась. Здание по сей день не используется.

 

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-47

Сейчас здание ждёт своего инвестора. Стать счастливым обладателем настоящего дворца можно за одну базовую величину. Это 27 рублей. К слову, деревня Туча также известна тем, что здесь произошла первая в Беларуси авиакатастрофа.

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-50

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-52

Последняя представительница рода Еленских – та самая Ядвига – умерла относительно недавно – 10 лет назад в Бразилии. В своих в мемуарах она часто описывала отчий дом и аромат роз, которые старательно высаживала мама. 

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-55

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-57

Усадьба Лабецких в Тесновке сейчас тоже осталась лишь на фотографиях, да в воспоминаниях старожил деревни. Информации о ней очень мало. Построена во второй половине XIX века. Сейчас принадлежит местному заводу. Пока здание еще не превратилось в руины, оно очень сильно напоминало усадьбу Еленских в Стралково. Один этаж, высокие колонны и треугольная крыша… То ли архитектор один и тот же, то ли мода была такая. В ста метрах отсюда сохранилась аутентичная конюшня, сарай. В общем, дворянская семья не забывала о том, что нужно вести хозяйство.

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-60

Этот костел неоднократно закрывали и разграбляли. Переоборудовали под колхозный склад и делали все, чтобы стереть его с лица Земли. Сейчас в агрогородке Нагорное не осталось ни одного католика. Но храм все равно на каждый святой праздник открывает свои двери. И приглашает всех неравнодушных присоединиться к общей молитве. 

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-63

Крестовоздвиженский храм в агрогородке Нагорное скоро отметит столетие. Проехать его невозможно. Здание из красного кирпича в прямом и переносном смысле словно возвышается над окружающими его полями и дорогами. Рядом находится кладбище – оно еще старше костела. Когда-то на его месте была часовня. Но сейчас от нее остался лишь фундамент.

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-66

Павел Слука, настоятель Крестовоздвиженского костела:
В начале 90-ых костел был передан верующим. Началась масштабная перестройка. Тогда это была первая католическая святыня, которую отдали верующим. Костел работает до сих пор.

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-69

В центре кладбища – массивный памятник 1906 года. Недавно земля возле него провалилась – появился вход в склеп. Но пока он остается неизученным.

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-72

Отправляемся на крайнюю точку Клецкого района. Деревня Кунцевщина граничит с Копыльским районом. 100 лет назад здесь проходила граница СССР и Польши. А еще полвека до этого принадлежала Войниловичам. Их летняя усадьба не сохранилась. Зато спиртзавод – как новый. Его вовремя законсервировали. Недалеко – дом эконома и флигель. Но открытые окна и двери намекают, что здания проживут недолго.

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-75

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-77

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-79

Ольга Ефремова:
Построен спиртзавод в конце XIX века Савелием Войниловичем. Это был самый крупный спиртзавод на территории Беларуси. Тогда здесь работало 29 человек. Поэтому Кунцевщина превратилась в такой рабочий поселок. По количеству рабочих он мог сравниться только с Минским броваром. Для Савелия Войниловича это было дело всей жизни. Использовались новейшие технологии того времени – паровые машины. Спирт – был очень прибыльный бизнес. Свой бизнес он передал сыну Иосифу, которого воспитывал один после смерти жены в возрасте 29 лет. Но трагическое время наступило и для них – после Первой мировой войны все хозяйство было уничтожено. Солдаты Российской армии устраивали и погромы, и воровали. Поэтому время было очень тяжелое. Когда пришли Советы, им пришлось переехать жить в Польшу, чтобы сохранить жизнь. Савелий умер в Варшаве в 1923 году.

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-82

Восточная сторона Клецкого района досконально изучена. Двигаемся на запад. 

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-85

Ещё одна нетуристическая достопримечательность, которую можно посетить по дороге – ветряки в деревне Урведь и Шайки. Они не относятся к историко-культурным ценностям Беларуси, хотя таких строений в нашей стране сохранилось всего несколько. Время их, конечно, не пощадило. Мельница в Шайках держится на одном честном слове.

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-88

Ветряк конца XIX века сейчас больше напоминает Пизанскую башню, чем мельницу. Крылья не сохранились, зато появился характерный наклон в одну сторону. Как с земли, так и с воздуха строение выглядит внушительно. Только находиться рядом с ним страшновато. 

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-91

И завершающие точки в нашем маршруте по Клецкому району – Карацк и Голынка. Правда, в первой деревне было довольно проблематично найти усыпальницу Ядвиги Черноцкой, ради которой мы приехали. Пришлось прибегать к помощи местных. Работник карацкой фермы утверждает: на его памяти, мы – первые, кто заинтересовался последним пристанищем дворянки. Памятник архитектуры настолько зарос крапивой, что с дороги его не видно.

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-94

Похожая судьба могла бы ожидать и единственную в Беларуси голубятню из красного кирпича, что в деревне Голынка. Но историческому зданию повезло – оно оказалось в огороде местной жительницы. Поэтому траву вокруг него регулярно подкашивают.

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-97

К слову, совсем недавно строение использовалось местным молокозаводом для хранения льда. Но фабрику упразднили, и голубятня оказалась не у дел. 

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-100

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-102

Людмила Дернова, жительница агрогородка Голынка:
Я родилась в 61 году. И в 61 году родители построили здесь дом. Как-то ранее на памятники истории внимания не обращали, наверное, поэтому нам разрешили здесь построиться.

Помимо голубятни в деревне сохранилась часовня примерно XVIII века. Могла бы радовать взор туристов и усадьба Вендорфов, но от нее остались одни руины.

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-105

Голынка – агрогородок небольшой. Гуляя по типичным сельским улочкам вы точно не пропустите деревянную церковь святого Петра и Павла.

«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района-108

Яркий голубой цвет виден издалека. К слову, церковь появилась тут в 1788 году. И работает до сих пор.

# Достопримечательности Минской области # общество # Ирина Попко # Вероника Сайко

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