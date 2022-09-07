«Это очень хорошая кормовая база». Какой урожай кукурузы ожидать в 2022-м?

Новости Беларуси. В Минской области ведется уборка кукурузы. Уже пройдено 18 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это почти 10 % от плана. Урожайность пока на том же уровне, что и в 2021 году – 243 центнера с гектара.

Активно работает техника и в Любанском районе. Здесь убрано почти 2 000 гектаров с кукурузой. Работы ведутся весь световой день. На уборке и отвозке задействовано несколько десятков единиц техники. Ставку на культуру сделали и в хозяйстве «Осовец-агро». Под царицу полей выделили 1 700 гектаров. Урожайность хорошая. Сорта преимущественно белорусской селекции.

Дмитрий Вереник, ведущий агроном сельхозпредприятия «Осовец-агро»:

Готовим силос с использованием консерванта «Био-Сил». Это очень хорошая кормовая база. А если будут корма у нас на ферме, это наше молоко, это наше мясо, наши деньги. Поэтому будем стараться завершить все в максимально короткие сроки и сделать максимально качественно.