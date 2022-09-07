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«Это очень хорошая кормовая база». Какой урожай кукурузы ожидать в 2022-м?

07 сентября 2022 14:45
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Новости Беларуси. В Минской области ведется уборка кукурузы. Уже пройдено 18 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это почти 10 % от плана. Урожайность пока на том же уровне, что и в 2021 году – 243 центнера с гектара.

«Это очень хорошая кормовая база». Какой урожай кукурузы ожидать в 2022-м?-1

Активно работает техника и в Любанском районе. Здесь убрано почти 2 000 гектаров с кукурузой. Работы ведутся весь световой день. На уборке и отвозке задействовано несколько десятков единиц техники. Ставку на культуру сделали и в хозяйстве «Осовец-агро». Под царицу полей выделили 1 700 гектаров. Урожайность хорошая. Сорта преимущественно белорусской селекции.

«Это очень хорошая кормовая база». Какой урожай кукурузы ожидать в 2022-м?-4

Дмитрий Вереник, ведущий агроном сельхозпредприятия «Осовец-агро»:
Готовим силос с использованием консерванта «Био-Сил». Это очень хорошая кормовая база. А если будут корма у нас на ферме, это наше молоко, это наше мясо, наши деньги. Поэтому будем стараться завершить все в максимально короткие сроки и сделать максимально качественно.

«Это очень хорошая кормовая база». Какой урожай кукурузы ожидать в 2022-м?-7

Для уборки кукурузы важны хорошие погодные условия, поэтому в 2022 году заготовка кормов началась раньше обычного.

# Уборочная кампания # общество # Дмитрий Вереник # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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