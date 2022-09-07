Рекордный намолот в 11 млн тонн. Аграриям Беларуси осталось убрать менее 2% урожая зерновых

Новости Беларуси. Беларусь продолжает укреплять продовольственную безопасность. Массовая жатва на финишной прямой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аграриям осталось убрать менее 2 % урожая зерновых и зернобобовых. Это без учета кукурузы. Ожидается рекордный намолот в 10,5-11 миллионов тонн.

Всего к 7 сентября в стране намолочено свыше 9 миллионов тонн зерновых, зернобобовых и рапса. Это на полтора миллиона больше, чем в 2021-м. Хороший урожай – результат слаженной работы на всех уровнях, а также соблюдение технологий и личная ответственность каждого. Все регионы завершают массовую уборку зерна с достойным намолотом. Бесспорный лидер кампании – Минская область, где собрано более двух миллионов тонн.