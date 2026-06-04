Интеграция в мировом пространстве. Развитию белорусско-российского сотрудничества сегодня, 4 июня, посвятят специальную панельную дискуссию на XXIX Петербургском международном экономическом форуме. Ее главная тема – «Союзное государство: время быть первыми», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посол нашей страны в России встретится с руководителями ряда регионов. На повестке – обсуждение результатов сотрудничества и проработка стратегии на перспективу. Понятные принципы и справедливые условия – формула, по которой работает Минск и Москва, сегодня нужна всему миру, который устал от санкций, ограничений и западного давления.

Дугин: у России с 90-х годов не было такого надежного друга, как Лукашенко.

Сегодня состоится официальная церемония открытия форума. В северную столицу России прибыли тысячи участников из 130 стран. Также в Санкт-Петербурге пройдут деловые форумы ШОС и БРИКС.