Республиканский праздник «Купалье» в Александрии пройдет 11 июля

Символом республиканского праздника «Купалье» в Александрии в 2026 году станет Берегиня – образ, который в славянской культуре олицетворяет защиту, созидательную силу природы и связь поколений. Именно этой теме будет посвящена одна из центральных площадок фестиваля – выставка-ярмарка народного творчества «Пад пакровам купальскай Берагіні», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году праздник на берегу Днепра пройдет 11 июля и объединит как уже полюбившиеся гостям локации, так и новые тематические пространства. Свои подворья представят регионы Беларуси и России, развернется масштабная выставка-ярмарка мастеров, будут работать торговые ряды, а гостей порадуют насыщенная творческая программа и концерты.

Особое внимание уделят туристическому потенциалу страны. Посетители смогут подробно ознакомиться с возможностями внутреннего туризма: от санаториев до экскурсионных маршрутов. Впервые в Александрии пройдет сырный фестиваль. Ведущие предприятия страны представят свою продукцию и проведут дегустации. Для семейного отдыха организуют специальную зону с полевым кинотеатром, цирковой программой и местами для отдыха. Как отмечают организаторы, праздник продолжает развиваться, сохраняя главное – атмосферу народных традиций, гостеприимства и единения.