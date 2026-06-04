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В лагерях Минской области в летний период оздоровят почти 65 тысяч детей

04 июня 2026 06:56
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В Минской области стартовала оздоровительная кампания. В лагерях центрального региона в летний период оздоровят почти 65 тысяч детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лагерях Минской области в летний период оздоровят почти 65 тысяч детей-2

В Любанском районе работают более 20 лагерей разной направленности. Особой популярностью пользуются места отдыха с круглосуточным пребыванием. К примеру, в оздоровительный лагерь «Оресса» на первую смену прибыли более 100 ребят. Для них подготовили насыщенную программу: квесты, викторины, спортивные состязания, а также творческие мастер-классы и экскурсии. Всего в этом сезоне здесь пройдут 5 смен.

В лагерях Минской области в летний период оздоровят почти 65 тысяч детей-4

Арсений Бегунец:
В лагере я уже отдыхаю порядка пяти раз. И хочу в лагерь ехать, потому что отдохнуть, побыть на природе, отдохнуть от всяких гаджетов, от городской жизни. 

В лагерях Минской области в летний период оздоровят почти 65 тысяч детей-6

Арсений Реут:
Я здесь не первый раз. Я был до этого здесь в роли отдыхающего четыре раза. Теперь мне посчастливилось приехать на военную смену. Нас обучали много чему. Например, мы копали окопы, разбирали автомат Калашникова, пистолет Макарова. Мне очень здесь нравится. 

В лагерях Минской области в летний период оздоровят почти 65 тысяч детей-8

Владимир Рудинский, директор оздоровительного лагеря «Юность» на базе воспитательно-оздоровительного лагеря «Оресса» Любанского района:
В воинскую часть приезжаем, посещаем Уречье. Потом в «Зыслов» – музей. И фильмы смотрим. Это обязательно детям. Так что мы про историю Беларуси.

К новому оздоровительному сезону в «Орессе» основательно подготовились: провели косметический ремонт в корпусах, озеленили территорию, а также оборудовали отдельную зону с палатками. 

# Детские лагеря в Беларуси

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