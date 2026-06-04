В лагерях Минской области в летний период оздоровят почти 65 тысяч детей

В Минской области стартовала оздоровительная кампания. В лагерях центрального региона в летний период оздоровят почти 65 тысяч детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Любанском районе работают более 20 лагерей разной направленности. Особой популярностью пользуются места отдыха с круглосуточным пребыванием. К примеру, в оздоровительный лагерь «Оресса» на первую смену прибыли более 100 ребят. Для них подготовили насыщенную программу: квесты, викторины, спортивные состязания, а также творческие мастер-классы и экскурсии. Всего в этом сезоне здесь пройдут 5 смен.

Арсений Бегунец: В лагере я уже отдыхаю порядка пяти раз. И хочу в лагерь ехать, потому что отдохнуть, побыть на природе, отдохнуть от всяких гаджетов, от городской жизни.

Арсений Реут: Я здесь не первый раз. Я был до этого здесь в роли отдыхающего четыре раза. Теперь мне посчастливилось приехать на военную смену. Нас обучали много чему. Например, мы копали окопы, разбирали автомат Калашникова, пистолет Макарова. Мне очень здесь нравится.

Владимир Рудинский, директор оздоровительного лагеря «Юность» на базе воспитательно-оздоровительного лагеря «Оресса» Любанского района:

В воинскую часть приезжаем, посещаем Уречье. Потом в «Зыслов» – музей. И фильмы смотрим. Это обязательно детям. Так что мы про историю Беларуси.

К новому оздоровительному сезону в «Орессе» основательно подготовились: провели косметический ремонт в корпусах, озеленили территорию, а также оборудовали отдельную зону с палатками.