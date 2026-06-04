Танцевальный сезон на свежем воздухе открывается 6 июня в Заводском районе Минска

Танцевальный сезон для горожан «серебряного возраста». Уже 6 июня в Заводском районе Минска вновь откроется популярная площадка «Годы золотые». Проект уже стал доброй традицией и местом встреч для многих минчан старшего поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе ретро-хиты и мероприятия для активного отдыха. А главный акцент этого года – особая забота о здоровье гостей. Рядом с танцевальной зоной будет работать площадка Красного Креста, где можно измерить давление, получить консультацию специалистов и отдохнуть за чашкой чая.

Сергей Артамонов, заместитель главы администрации Заводского района Минска:

Открою еще небольшой секрет. Мы, развивая это направление, подумали, что в Северном поселке у нас также необходимо эти танцевальные площадки развивать. Поэтому, поддержав инициативу нашего районного комитета Белорусского республиканского союза молодежи, мы будем проводить в июне такую же танцевальную площадку, только для всех возрастов, уже на пересечении улиц Нестерова и Герасименко. Но об этом мы скажем еще чуть позже.

Музыкальные вечера будут проходить в сквере на пересечении улиц Ташкентской и Голодеда еженедельно с 16 до 18 часов. А в случае дождя танцплощадка переместится в холл Библиотеки №11. Приходить можно без специальной подготовки и партнера. Главное – хорошее настроение и удобная обувь.