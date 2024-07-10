Развитие взаимовыгодного сотрудничества – Наталья Кочанова встретилась с первой леди Кыргызстана
Сегодня, 10 июля, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси провела ряд встреч с первыми леди Нигерии и Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В фокусе внимания – вопросы взаимодействия и развитие сотрудничества между странами.
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Прочный фундамент взаимоотношений между Минском и Бишкеком задают главы государств, подчеркнула председатель Совета Республики Национального собрания во время беседы с первой леди Кыргызской Республики. Именно благодаря своим лидерам страны сотрудничают уже на протяжении многих лет в различных областях.
В рамках встречи был сделан акцент на обмене опытом и развитии сферы здравоохранения. В частности – трансплантологии и лечения онкологических заболеваний. Стороны выразили готовность углублять и расширять зоны совместной работы. Прошедшие встречи с первыми леди Нигерии и Кыргызстана – стали новым импульсом в укреплении дружественных отношений и развитии взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.