Развитие взаимовыгодного сотрудничества – Наталья Кочанова встретилась с первой леди Кыргызстана

Сегодня, 10 июля, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси провела ряд встреч с первыми леди Нигерии и Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В фокусе внимания – вопросы взаимодействия и развитие сотрудничества между странами. Белорусские вузы планируют увеличить количество мест для студентов из Африки – подробности здесь.

Прочный фундамент взаимоотношений между Минском и Бишкеком задают главы государств, подчеркнула председатель Совета Республики Национального собрания во время беседы с первой леди Кыргызской Республики. Именно благодаря своим лидерам страны сотрудничают уже на протяжении многих лет в различных областях.