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Белорусские вузы планируют увеличить количество мест для студентов из Африки

10 июля 2024 10:47
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Минск – Абуджа. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси встретилась с первой леди Нигерии. Это новый импульс в межпарламентском сотрудничестве наших стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские вузы планируют увеличить количество мест для студентов из Африки-1

Беларусь как высокотехнологичное и индустриальное государство готово к расширению взаимоотношений в различных сферах, – подчеркнула Наталья Кочанова. Одна из них – образование. Сегодня в нашей стране обучаются свыше 300 студентов из Нигерии. Это говорит о существенном интересе к образовательным программам Беларуси. В планах на будущее – увеличение предоставляемых мест для студентов Африканского континента.

В ходе встречи также обсудили развитие сельского хозяйства в южном государстве при использовании белорусских технологий. Первая леди Нигерии Олуреми Тинубу выразила восхищение качеством и натуральностью продуктов в нашей стране. Это подтверждает перспективы сотрудничества.

# Беларусь-Нигерия # общество # Наталья Кочанова

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