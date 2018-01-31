Предложения по комплексной корректировке Налогового кодекса планируется подготовить уже к сентябрю 2018

Новости Беларуси. Об этом сообщил глава профильного ведомства. Рабочая группа, в состав которой вошли специалисты и представители бизнеса, уже начала процесс совершенствования документа,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, в настоящее время министерство развивает формы электронного взаимодействия с плательщиками. Онлайн можно не только представить декларацию, но и заявить о своем желании зачесть, вернуть излишне уплаченные суммы налогов, получить от налоговых органов разъяснения.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Республики Беларусь:

Те электронные системы, которые мы внедряем на протяжении последних лет, они как раз позволяют фильтровать и добросовестных плательщиков в меньшей степени отвлекать, дергать их по всяким пустякам. А акцентировать свое внимание на выстроенных схемах по минимизации платежей, вот в таком направлении мы будем двигаться.