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Предложения по комплексной корректировке Налогового кодекса планируется подготовить уже к сентябрю 2018

31 января 2018 11:15
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Новости Беларуси. Об этом сообщил глава профильного ведомства. Рабочая группа, в состав которой вошли специалисты и представители бизнеса, уже начала процесс совершенствования документа,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предложения по комплексной корректировке Налогового кодекса планируется подготовить уже к сентябрю 2018-1

Кроме того, в настоящее время министерство развивает формы электронного взаимодействия с плательщиками. Онлайн можно не только представить декларацию, но и заявить о своем желании зачесть, вернуть излишне уплаченные суммы налогов, получить от налоговых органов разъяснения.

Предложения по комплексной корректировке Налогового кодекса планируется подготовить уже к сентябрю 2018-4

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Республики Беларусь:
Те электронные системы, которые мы внедряем на протяжении последних лет, они как раз позволяют фильтровать и  добросовестных плательщиков в меньшей степени отвлекать, дергать их по всяким пустякам. А акцентировать свое внимание на выстроенных схемах по минимизации платежей, вот в таком направлении мы будем двигаться.

Предложения по комплексной корректировке Налогового кодекса планируется подготовить уже к сентябрю 2018-7

Ведомство также проводит масштабный ребрендинг. Внедряется абсолютно новая модель работы так называемые центры обслуживания плательщиков. 10 таких уже успешно работают, на 2018 год запланировано открытие еще 11. В центрах обслуживания плательщиков есть возможность записаться на прием через электронную очередь. Но самый важный аспект этой системы заключается в том, что таким образом ведомство уходит от закрепления плательщика за конкретным инспектором.

# общество # Налоги # Фотофакт # Сергей Наливайко

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