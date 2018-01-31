Предложения по комплексной корректировке Налогового кодекса планируется подготовить уже к сентябрю 2018

Новости Беларуси. Об этом сообщил глава профильного ведомства. Рабочая группа, в состав которой вошли специалисты и представители бизнеса, уже начала процесс совершенствования документа,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Об этом сообщил глава профильного ведомства. Рабочая группа, в состав которой вошли специалисты и представители бизнеса, уже начала процесс совершенствования документа,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, в настоящее время министерство развивает формы электронного взаимодействия с плательщиками. Онлайн можно не только представить декларацию, но и заявить о своем желании зачесть, вернуть излишне уплаченные суммы налогов, получить от налоговых органов разъяснения.
Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Республики Беларусь:
Те электронные системы, которые мы внедряем на протяжении последних лет, они как раз позволяют фильтровать и добросовестных плательщиков в меньшей степени отвлекать, дергать их по всяким пустякам. А акцентировать свое внимание на выстроенных схемах по минимизации платежей, вот в таком направлении мы будем двигаться.
Ведомство также проводит масштабный ребрендинг. Внедряется абсолютно новая модель работы так называемые центры обслуживания плательщиков. 10 таких уже успешно работают, на 2018 год запланировано открытие еще 11. В центрах обслуживания плательщиков есть возможность записаться на прием через электронную очередь. Но самый важный аспект этой системы заключается в том, что таким образом ведомство уходит от закрепления плательщика за конкретным инспектором.