Штраф за забытые водительские права отменен. Что ещё нужно знать водителю с вступлением в силу изменений в КоАП
Новости Беларуси. Некоторые изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях вступили в силу в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поправки, прежде всего, касаются автовладельцев.
Так, ужесточается ответственность за езду без прав. За повторное нарушение в течение года – вплоть до ареста на 15 суток. А вот за забытое дома удостоверение ответственность исчезает. Как и за ДТП, в которых не пострадали люди. В этом случае виновник аварии привлекается за нарушения, приведшие к ней. В целом же, Кодекс стал более либеральным.
Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениями УГАИ МВД Республики Беларусь:
Водителям, не имеющим право управления и нарушившим правила дорожного движения – это ряд таких нарушений, как управление транспортом, будучи непристегнутым ремнем безопасности, разговор по мобильному телефону, нарушение требований дорожных знаков, разметки и других нарушений – будет грозить теперь штраф в размере до 20 базовых величин, а также лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет.
Добавим, послабление в Кодексе касается водителей, которые нарушили ПДД, но признали свою вину. Они ограничатся штрафом без составления протокола. Впрочем, в случае просрочки платежа денежное наказание возрастает.