Штраф за забытые водительские права отменен. Что ещё нужно знать водителю с вступлением в силу изменений в КоАП

Новости Беларуси. Некоторые изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях вступили в силу в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поправки, прежде всего, касаются автовладельцев.

Так, ужесточается ответственность за езду без прав. За повторное нарушение в течение года – вплоть до ареста на 15 суток. А вот за забытое дома удостоверение ответственность исчезает. Как и за ДТП, в которых не пострадали люди. В этом случае виновник аварии привлекается за нарушения, приведшие к ней. В целом же, Кодекс стал более либеральным.