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Хатынская трагедия. Скорбная дата как повод для манипуляций. Кто обесценивает страдания белорусов во время Великой Отечественной?

22 марта 2022 16:17
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Новости Беларуси. В рамках расследования дела о геноциде белорусского народа во времена Великой Отечественной войны установлены имена 400 живых преступников-участников карательных операций на территории нашей страны. Об этом рассказали эксперты в студии программы «Постскриптум», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Хатынская трагедия. Скорбная дата нашей истории как повод для манипуляций. Кому выгодно обесценивать нечеловеческие страдания белорусского народа во время Великой Отечественной войны?  

Хатынская трагедия. Скорбная дата как повод для манипуляций. Кто обесценивает страдания белорусов во время Великой Отечественной?-1

Сегодня очень такой скорбный день на самом деле, хотя прошло 79 лет, выросло не одно поколение. И для многих ретивых политиков и аналитиков эта ситуация достаточно смешная, особенно тех, которые живут за пределами нашей страны. Они говорят: «Чего вспоминать? Вспомнили бы еще 1812 год».  

И почему Беларусь столько лет не произносила вслух имена тех, кто стер с лица земли Хатынь и десятки другие белорусских деревень?  

Хатынская трагедия. Скорбная дата как повод для манипуляций. Кто обесценивает страдания белорусов во время Великой Отечественной?-4

Политика интернационализма, которая проповедовалась в Советском Союзе, своего рода сыграла злую шутку с нами. Почему? Не секрет, когда выявились факты об уничтожении Хатыни и кто ее уничтожил, было на самых верхах принято решение этот факт умолчать. Это были, по сути, украинские националисты.  

По ком сегодня звонят колокола Хатыни, рассуждали гости программы «Постскриптум». Не пропустите 22 марта в 22:00 на СТВ.  

# Великая Отечественная война # общество # Юлия Бешанова # Фотофакт

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