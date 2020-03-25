Под наблюдением – 57 человек. Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 25 марта

Новости Беларуси. В Беларуси проведено уже около 23 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому дню 29 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, уже выписаны или готовятся к выписке из медицинских учреждений. В ходе наблюдения и лечения у них получены отрицательные тесты. Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы