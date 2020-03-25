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Под наблюдением – 57 человек. Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 25 марта

25 марта 2020 10:43
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Новости Беларуси. В Беларуси проведено уже около 23 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под наблюдением – 57 человек. Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 25 марта-1

К этому дню 29 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, уже выписаны или готовятся к выписке из медицинских учреждений. В ходе наблюдения и лечения у них получены отрицательные тесты.  

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Под наблюдением – 57 человек. Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 25 марта-4

Еще 57 – остаются в больницах под медицинским контролем. По двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку в связи с неоднозначностью результатов исследований.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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