Под наблюдением – 57 человек. Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 25 марта

Новости Беларуси. В Беларуси проведено уже около 23 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси проведено уже около 23 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К этому дню 29 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, уже выписаны или готовятся к выписке из медицинских учреждений. В ходе наблюдения и лечения у них получены отрицательные тесты.
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Еще 57 – остаются в больницах под медицинским контролем. По двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку в связи с неоднозначностью результатов исследований.