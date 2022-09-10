Там чудеса, там леший бродит. Какие легенды Минска удалось собрать ко Дню города?

За 955 лет Минск оброс плотной паутиной легенд, а на его улочках то и дело блуждают призраки. Заглянем в зазеркалье из прошлого.

Запасайтесь попкорном. Хоррор из глубины веков пощекочет нервишки. В районе православного кладбища Переспа, ныне Сторожевский сквер, в раннем Средневековье поселился знахарь и силач по имени Менеск. На месте, где Немига впадала в Свислочь, он построил большую каменную мельницу. Вот только молол богатырь муку не только из зерна, но и из валунов.

Евгений Казанцев, магистр исторических наук, исследователь:

По ночам он на этой мельнице на семи колесах разъезжал по дорогам и набирал себе дружину. И в последствии эта дружина поселилась там, где Минское замчище, и был основан город Минск. Считалось, что этого Менеска можно было встретить на Виленской дороге по пути в Заславль. Легенда была опубликована в 1854 году этнографом Павлом Михайловичем Шпилевским.

Тени исчезают в полдень на минской Ратуше. Перелистываем календарь в 1760-й. В магистрате накаляются страсти и разворачивается борьба за власть. Михал Володкович из группировки Радзивиллов прослыл ярым скандалистом. У него был могущественный покровитель по прозвищу Пане Коханку, и многое сходило с рук. Но однажды терпение лопнуло.

Евгений Казанцев:

Во время процесса, когда судили его брата, он стал размахивать саблей. Одного депутата ранил, силой за собой заставил следовать музыкантов, разбил окна в квартире того депутата, которого он ранил. И этот депутат подал на него в суд. 12 февраля 1760 года его взяли под стражу. И без суда и следствия его расстреляли, поскольку опасались прихода солдат Радзивилла Пане Коханку. Есть разные версии, где его расстреляли. По одной версии – в Ратуше, по другой – в кордегардии Минского замка.

В 2004-м, когда на площади Свободы появилась новая Ратуша, призрак войта вернулся восвояси. Поговаривали, что Володкович перед смертью отказался от исповеди. Так и бродит неприкаянная душа.

Мчим на карете в конец XIX века. При Евстафии Любанском Лошицкая усадьба расцветает и становится культурным центром губернского Минска. Сюда съезжаются на балы сливки общества. Но 15 июня перечеркнуло праздник. Хозяйка Ядвига Геронимовна внезапно исчезает.

Спустя время ее находят мертвой на слиянии двух рек – Лоши и Свислочи. Говорят, супруга была больно хороша. Завистники приписывали ей множество романов. Что случилось в тот роковой день, молчат вековые аллеи.

Надежда Гавриленко, старший научный сотрудник филиала «Музей «Лошицкая усадьба»:

На том месте безутешный муж посадил маньчжурский абрикос. Легенда как раз гласит, что в момент цветения маньчжурского абрикоса можно увидеть призрак Белой пани Ядвиги. Многие до сих пор верят, что встреча с этим призраком несет только удачу, а молодым девушкам подскажет имя суженого. По одной версии, девушка самостоятельно решила завершить свою жизнь. По другой версии, что это был просто несчастный случай. Во время прогулки девушка поскользнулась на каменной кладке и упала в воду.

Василий Сидорович, ведущий научный сотрудник филиала «Музей «Лошицкая усадьба»:

По рассказам Антония Киневича, Ядвига Геронимовна, к сожалению, очень сильно болела в последние годы своей жизни. Болела довольно серьезным заболеванием – эпилепсией. 15 июня, в день своей гибели, Ядвига после завтрака направилась к реке, желая, очевидно, прогуляться по свежему утреннему Лошицкому парку. С собой, судя по всему, никого не взяла. Только две собачки увязались за хозяйкой нашей усадьбы. И, как предполагает сам Антоний Киневич, Ядвига попросту потеряла сознание во время приступа эпилепсии, упала в воду, захлебнулась и погибла.

В нескольких десятках верст от Минска, в неком имении Уткино обитал призрак черной монахини. В начале XX века страшную историю написал в журнале Дорофей Дорофеевич Бохан. Рассказ до мурашек велся от лица племянника, который промозглой осенью приехал навестить захворавшую тетушку. А на утро в столовой послышались шаги. Красивая пани в траурном черном подошла к самовару, поправила салфетку и быстро исчезла. Гость онемел от призрака. Тогда тетушка раскрыла карты.

Лидия Маркович, заведующий филиалом «Музей «Лошицкая усадьба»:

Она поведала такую историю, что основатель их рода, его дедушка, будучи в Европе, во время путешествия в Италию познакомился с местным графом и женился на его дочке. Но дочке совершенно не подошел местный климат. Ей бы, наоборот, нужно было ехать на юга, что и рекомендовали врачи, но он этого не сделал. Поскольку, будучи молодым, новые увлечения, что так оно и пройдет. Более того, сослал еще и в монастырь. И как-то в скорости она и умерла, будучи молодой. Он женился на новом своем увлечении. И во время свадебной церемонии, застолья, когда все говорили тосты, он начинал тоже какой-то ответный тост говорить, внезапно замер. А в это время в столовую зашла его бывшая жена в черной одежде, в образе монахини. После чего он в скорости и умер. То есть он так и не пережил.

Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Пушкинский фантастик, по преданию, развернулся и в Минске, на углу улиц Францисканской и Подгорной. Там жила очаровательная паненка, которая разбивала сердца и обожала дорогие подарки от кавалеров. Но один поклонник оказался простым шляхтичем. Красавица приказала привести в ее честь цветы из Радзивилловского сада в Несвиже. История почти про Вакулу с черевичками. Но перед окрыленным влюбленным с букетом предстала картина маслом.