Гайдукевич: нам объявили информационную войну! Запад каждый день врёт

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Об информационной войне тоже шла речь. Сегодня Запад каждый день врет. Прямо сейчас врут, что Беларусь и Россия опять готовят какое-то нападение на Литву, Польшу. Рассказывая своим гражданам эти сказки, они продолжают у наших границ скапливать огромное количество вооружения, техники. Руководство Польши уже договорилось о том, что просят ядерное оружие у себя на территории поставить. Это тоже элемент информационной войны. Они готовят свое население к провокации против нас! Мы прекрасно понимаем. Об этом, кстати, на Всебелорусском народном собрании очень много говорил Президент. Он сказал очень правильную вещь. На самом деле, руководство этих стран прекрасно знает, что ни Беларусь, ни Россия никому на самом деле не угрожают. Мы никогда не нападем ни на кого сами, никогда. И не нападали. Но продолжают лгать. Вот это происходит.

Смотрите, что они дальше делают. Мы открыли свою границу, у нас безвизовый режим был и есть для граждан Литвы. Они спокойно приезжали. Что они делают? Закрывает под надуманной причиной границу для своих же граждан. Уничтожают бизнес-отношения, уничтожают свой собственный бизнес. Для чего? Боятся, что эти люди приезжают к нам, видят мирные улицы, мирных белорусов, что ни на кого мы нападать не собираемся. То есть получается, что их пропаганда не работает. Об этом идет речь.