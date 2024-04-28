Александр Башкин, сенатор Российской Федерации:

Тот натиск и та истерика, так называемый неомаккартизм, о котором мы говорили, как раз и связан со страхом евробюрократии по поводу возможных перемен в Европарламенте. С 6 по 9 июня будут выборы, и есть прогнозы, что как минимум 9 из 27 стран дадут тот результат, который пугает сейчас евробюрократию. Поскольку они, так называемая европейская элита, уже не отражают чаяния самих избирателей. Ведь известно, что люди голосуют не телевизором, а холодильником. А холодильник европейский из-за неправильной, глупой политики европейской становится пустым. А то, что там оставалось и остается, становится все дороже.

Люди не могут этого не замечать. Они протестуют против глобализма, сумасшедшей «зеленой повестки». Они протестуют против того, чтобы крохи, которые остаются, отдавались на вооружение Украины. Они против того, чтобы разрывались связи экономические с восточными соседями: Беларусью, Россией, которые вели к подъему их экономики, поддерживалась экономика. Они что, не понимают, что то, что дорого стало в их магазинах, на их прилавках, потому что они перестали получать дешевый газ, из которого получается дешевая электроэнергия, при использовании которой получаются дешевые товары, все это отразится на результатах выборов в европейский парламент? Это пугает верхушку европейскую и вызывает такую превентивную реакцию: подавить, спрятать, замолчать, умолчать. Я подозреваю, что ничего у них не выйдет.

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