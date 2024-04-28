Олег Гайдукевич: «Я желаю Европе добра. Встаньте с колен, станьте независимыми!»

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Я желаю Европе добра. Встаньте с колен, станьте независимыми. Мы хотим там видеть настоящих лидеров. Хотим, чтобы на нашем континенте был мир. А чтобы он был, судьба Европы должна быть в руках европейцев, как судьба Беларуси – в руках белорусов. Лозунг Всебелорусского народного собрания, один из лозунгов: «Время выбрало нас». Но есть еще один, который Лукашенко сказал на первом Всебелорусском народном собрании. Я желаю этого Европе – этот лозунг. Судьбу Беларуси будет решать только ее народ. Дай бог, чтобы судьбу Европы решали только европейцы.

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