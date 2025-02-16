В Беларуси вводят электронную очередь для абитуриентов – подробности узнали у министра образования

В Беларуси планируются нововведения. К примеру, стало известно, что абитуриенты могут дистанционно встать в очередь на подачу документов. А выпускникам, провалившим централизованный экзамен, разрешат его пересдать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Арина Верховская, корреспондент:

На прошлой неделе состоялась репетиция централизованного экзамена. Какие первые результаты?

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Мы третий год подряд проводим репетицию централизованного экзамена. Она прошла на высоком организационном уровне. Мы уже активно работаем по проверке результатов. Ребята, когда будут получать свои результаты, им будет предложена электронная форма, зарегистрироваться и воспользоваться новым сервисом – электронная очередь для подачи документов в любой вуз нашей страны. При этом можно будет выбрать три университета, один из них будет приоритетным. И в случае изменения своего пожелания, подачи документа в иной вуз также можно будет воспользоваться сервисом – электронная очередь.