Прямой эфир

В Беларуси вводят электронную очередь для абитуриентов – подробности узнали у министра образования

16 февраля 2025 17:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси планируются нововведения. К примеру, стало известно, что абитуриенты могут дистанционно встать в очередь на подачу документов. А выпускникам, провалившим централизованный экзамен, разрешат его пересдать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Корреспондент Арина Верховская пообщалась с профильным министром Андреем Иванцом.

В Беларуси вводят электронную очередь для абитуриентов – подробности узнали у министра образования-2

Арина Верховская, корреспондент:
На прошлой неделе состоялась репетиция централизованного экзамена. Какие первые результаты?

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Мы третий год подряд проводим репетицию централизованного экзамена. Она прошла на высоком организационном уровне. Мы уже активно работаем по проверке результатов. Ребята, когда будут получать свои результаты, им будет предложена электронная форма, зарегистрироваться и воспользоваться новым сервисом – электронная очередь для подачи документов в любой вуз нашей страны. При этом можно будет выбрать три университета, один из них будет приоритетным. И в случае изменения своего пожелания, подачи документа в иной вуз также можно будет воспользоваться сервисом – электронная очередь.

Какие изменения ждут систему образования Беларуси в 2025 году? Интервью с Андреем Иванцом читайте здесь. 

# Андрей Иванец # Арина Верховская # Образование в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Какие изменения ждут систему образования Беларуси в 2025 году? Интервью с Андреем Иванцом
16 февраля 2025 17:27

Какие изменения ждут систему образования Беларуси в 2025 году? Интервью с Андреем Иванцом

В Беларуси прошёл День памяти воинов-интернационалистов. Как чтят память героев Афганистана?
16 февраля 2025 17:20

В Беларуси прошёл День памяти воинов-интернационалистов. Как чтят память героев Афганистана?

Первый шаг навстречу Богу. Рассказываем о святых местах для верующих разных конфессий
16 февраля 2025 17:14

Первый шаг навстречу Богу. Рассказываем о святых местах для верующих разных конфессий