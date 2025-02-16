Иванец рассказал, какие новые специальности откроются в вузах Беларуси

В Беларуси планируются нововведения. К примеру, стало известно, что абитуриенты могут дистанционно встать в очередь на подачу документов. А выпускникам, провалившим централизованный экзамен, разрешат его пересдать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Арина Верховская, корреспондент:

Какие новые специальности откроются в этом году?

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

В этом году мы на базе Белорусского государственного университета откроем новую специальность «Интеллектуальная электроника». Она как раз таки направлена на подготовку специалистов для отрасли микро- и наноэлектроники. Уделяем особое внимание пищевой безопасности. Именно такая специальность будет открыта в Могилевском университете химических и пищевых технологий. Вопросы воспитания подрастающего поколения также находятся в поле зрения, поэтому новая специальность «Физическая культура. Военно-патриотическое воспитание» на базе Могилевского государственного университета также будет доступна для наших ребят.