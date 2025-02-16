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Иванец рассказал, какие новые специальности откроются в вузах Беларуси

16 февраля 2025 17:27
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В Беларуси планируются нововведения. К примеру, стало известно, что абитуриенты могут дистанционно встать в очередь на подачу документов. А выпускникам, провалившим централизованный экзамен, разрешат его пересдать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Корреспондент Арина Верховская пообщалась с профильным министром Андреем Иванцом.

Иванец рассказал, какие новые специальности откроются в вузах Беларуси-2

Арина Верховская, корреспондент:
Какие новые специальности откроются в этом году?

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
В этом году мы на базе Белорусского государственного университета откроем новую специальность «Интеллектуальная электроника». Она как раз таки направлена на подготовку специалистов для отрасли микро- и наноэлектроники. Уделяем особое внимание пищевой безопасности. Именно такая специальность будет открыта в Могилевском университете химических и пищевых технологий. Вопросы воспитания подрастающего поколения также находятся в поле зрения, поэтому новая специальность «Физическая культура. Военно-патриотическое воспитание» на базе Могилевского государственного университета также будет доступна для наших ребят.

Какие изменения ждут систему образования Беларуси в 2025 году? Интервью с Андреем Иванцом читайте здесь. 

# Андрей Иванец # Арина Верховская # Образование в Беларуси

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