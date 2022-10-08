Первый сольный концерт. Как молодому музыканту подготовить себя к сцене?

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с молодой исполнительницей Дианой Гучок. Расскажи про свой творческий путь.

Диана Гучок, певица, активистка БРСМ:

Мой творческий путь начался с самого детства. С 5,5 лет я в садике зарекомендовала себя и поехала на первый конкурс, с которого привезла Гран-при. «Если где-то какие активности, я везде там первая» Стюша Тайм:

Ты всегда была активистка и в школе, наверное, первая выступала, может быть, была ведущей мероприятий? Диана Гучок:

Если где-то какие активности, я везде там первая. Соответственно, это и привело меня сейчас к работе в Белорусский республиканский союз молодежи. Я работаю главным бухгалтером.

Стюша Тайм:

Есть ли у тебя кумиры? Диана Гучок:

Наверное, нет. Я слушаю абсолютно разную музыку, не могу назвать одного артиста. Для меня все по-своему хороши. Про первый сольник: «Идея пришла к нам полгода назад» Стюша Тайм:

У тебя совсем недавно состоялся первый сольный концерт. Как проходила подготовка?

Диана Гучок:

Идея пришла к нам полгода назад. Поменялся директор Дома культуры, где я обычно пою, и мне сказали: «Давай делать концерт». Для меня это было что-то невозможное: «Какой концерт, что? Я же не пишу свои песни». Она говорит: «Люди хотят слышать твой голос, то, как ты поешь». За 2,5 месяца уже появились какие-то наброски. Усердно начали работать за 2 месяца. И как-то так. Каждый день я до 17 часов работаю, в 18 часов я уже в Доме культуры, в 22 часа оттуда ухожу. И такой ритм просто каждый день. Стюша Тайм:

Расскажи про свои планы на будущее: планируешь ли ты дальше заниматься музыкальной карьерой? Диана Гучок:

Я хочу продолжать заниматься музыкой, хочу найти своего автора, у которого можно будет покупать песни. Может быть, во мне откроется талант и я сама начну их писать. Было бы неплохо. Очень хотелось бы найти продюсера, поработать, возможно, попасть в какой-то продюсерский центр. Это тоже было бы очень неплохо. Не запрещайте себе мечтать, и у вас все получится