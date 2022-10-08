Первый сольный концерт. Как молодому музыканту подготовить себя к сцене?

Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с молодой исполнительницей Дианой Гучок. Расскажи про свой творческий путь.
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с молодой исполнительницей Дианой Гучок. Расскажи про свой творческий путь.
Диана Гучок, певица, активистка БРСМ:
Мой творческий путь начался с самого детства. С 5,5 лет я в садике зарекомендовала себя и поехала на первый конкурс, с которого привезла Гран-при.
Стюша Тайм:
Ты всегда была активистка и в школе, наверное, первая выступала, может быть, была ведущей мероприятий?
Диана Гучок:
Если где-то какие активности, я везде там первая. Соответственно, это и привело меня сейчас к работе в Белорусский республиканский союз молодежи. Я работаю главным бухгалтером.
Стюша Тайм:
Есть ли у тебя кумиры?
Диана Гучок:
Наверное, нет. Я слушаю абсолютно разную музыку, не могу назвать одного артиста. Для меня все по-своему хороши.
Стюша Тайм:
У тебя совсем недавно состоялся первый сольный концерт. Как проходила подготовка?
Диана Гучок:
Идея пришла к нам полгода назад. Поменялся директор Дома культуры, где я обычно пою, и мне сказали: «Давай делать концерт». Для меня это было что-то невозможное: «Какой концерт, что? Я же не пишу свои песни». Она говорит: «Люди хотят слышать твой голос, то, как ты поешь». За 2,5 месяца уже появились какие-то наброски. Усердно начали работать за 2 месяца. И как-то так. Каждый день я до 17 часов работаю, в 18 часов я уже в Доме культуры, в 22 часа оттуда ухожу. И такой ритм просто каждый день.
Стюша Тайм:
Расскажи про свои планы на будущее: планируешь ли ты дальше заниматься музыкальной карьерой?
Диана Гучок:
Я хочу продолжать заниматься музыкой, хочу найти своего автора, у которого можно будет покупать песни. Может быть, во мне откроется талант и я сама начну их писать. Было бы неплохо. Очень хотелось бы найти продюсера, поработать, возможно, попасть в какой-то продюсерский центр. Это тоже было бы очень неплохо.
Стюша Тайм:
Что бы ты хотела пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть?
Диана Гучок:
Главным лозунгом моей жизни является фраза «не запрещай себе мечтать». Та вот, не запрещайте себе мечтать, и у вас обязательно все получится!