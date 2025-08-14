«Мужики, смотрите, чтобы всё было справедливо!» Лукашенко принял ряд кадровых решений

Брестская и Витебская области, один из районов Гродно – такова география сегодняшних кадровых назначений. Кандидатов на вакантные должности согласовал глава государства. Традиционно Президент лично познакомился с теми, кому предстоит развивать не самые простые районы страны. Впрочем, для назначенцев смена должности осознанная: кто-то возвращается на малую родину, кто-то в район, где начинал трудовой путь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросов к кандидатам у главы государства было достаточно. По итогу назначение превратилось в небольшое совещание. Как обстоят дела в районах, какие есть проблемы и что планируют новые руководители с этим делать – интересовался Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мужики, смотрите, чтобы все было справедливо, с людьми аккуратно. Посмотрите, с кем вы будете работать. Время очень спрессовано. Времени на то, чтобы раскачиваться, нет. Тем более все вы аграрии в основном. Уборку надо, особенно в Витебской области, продолжать, я не скажу заканчивать. Нужно уборку продолжать. Вы к половине подошли только уборочных работ. И запомните, что у вас должно быть персональное худшее хозяйство в районе, за которое вы отвечаете. Как меня информирует Дмитрий Николаевич, что жим такой определенный предпринимаем в этом направлении. Руководители районов так-то не очень себя хорошо чувствуют, когда за ними закрепляешь отдельно худшее хозяйство. Мужики, так дело не пойдет. Управлять районом надо, конкретно показывая результат. Поэтому вы определяетесь там, какое хозяйство под крыло возьмете и поможете, начиная с севооборота, наведения порядка и дисциплины, заканчивая показателями эффективности.

Александр Лукашенко согласовал новых руководителей в семи районах страны, а также в районе Гродно. В рабочем порядке согласованы еще 10 человек. В том числе диппредставители. Вакансии послов в Саудовской Аравии, Боливии и Судане теперь закрыты. Отметим, ранее глава государства предупреждал о переориентации белорусского дипломатического присутствия: с западных стран на те, которые заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества.