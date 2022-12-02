«Он ответил коротко: разбирайтесь сами». Что грозит за неуплату алиментов? Анонс программы «Решение есть!»

Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

Отцы и деньги. Почему родители бросают собственных детей на произвол судьбы?

Пошел коронавирус этот, я на маршрутке работал. Если выходило 40 рублей в день, это очень хорошо было.

Холодная война. Как женщинам приходится бороться за деньги, которые положены их детям по закону?

Он ответил коротко и ясно: разбирайтесь со своими проблемами сами.

Долг платежом красен. Что грозит за неуплату алиментов?