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«Он ответил коротко: разбирайтесь сами». Что грозит за неуплату алиментов? Анонс программы «Решение есть!»

02 декабря 2022 12:03
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Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

«Он ответил коротко: разбирайтесь сами». Что грозит за неуплату алиментов? Анонс программы «Решение есть!»-1

Отцы и деньги. Почему родители бросают собственных детей на произвол судьбы?

«Он ответил коротко: разбирайтесь сами». Что грозит за неуплату алиментов? Анонс программы «Решение есть!»-4

Пошел коронавирус этот, я на маршрутке работал. Если выходило 40 рублей в день, это очень хорошо было.

«Он ответил коротко: разбирайтесь сами». Что грозит за неуплату алиментов? Анонс программы «Решение есть!»-7

Холодная война. Как женщинам приходится бороться за деньги, которые положены их детям по закону?

«Он ответил коротко: разбирайтесь сами». Что грозит за неуплату алиментов? Анонс программы «Решение есть!»-10

Он ответил коротко и ясно: разбирайтесь со своими проблемами сами.

«Он ответил коротко: разбирайтесь сами». Что грозит за неуплату алиментов? Анонс программы «Решение есть!»-13

Долг платежом красен. Что грозит за неуплату алиментов?

«Он ответил коротко: разбирайтесь сами». Что грозит за неуплату алиментов? Анонс программы «Решение есть!»-16

Если лицо не уплачивает алименты, то взыскатель имеет право обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Как неплательщики уходят от ответственности и где прячутся от собственной совести? «Решение есть» – в 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.

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# Дети и родители # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

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