Равные права граждан и молодежная политика должны стать ключевыми темами Форума регионов – Михаил Мясникович

Новости Беларуси. Третий форум регионов Беларуси и России соберет в Минске сотни участников. Сценарий проведения и организацию масштабного мероприятия сегодня обсуждали в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоится форум уже совсем скоро – 7-8 июня. Он станет очередным этапом в расширении сотрудничества белорусских и российских регионов, поможет установить прямые контакты между предприятиями. Традиционно площадка является местом подписания многочисленных договоров в социально-экономической, научно-образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Очень важно найти новые точки соприкосновения, выявить определенные проблемные вопросы. А они, конечно же, есть, потому что полной унификации законодательства у двух различных государств никогда не будет и быть не должно. Но, вместе с тем, все делается в интересах граждан, для того чтобы они спокойно могли переезжать из одного государства в другое. И когда мы говорим о прозрачности границ, мы, прежде всего, подразумеваем унификацию законодательства. Чтобы человек не терял максимально свои права, которые он имеет в стране проживания.

Участники встречи, а в их числе будут представители министерств и парламентов обоих государств, обсудят инициативы по расширению сотрудничества регионов в непростых экономических условиях. В центре внимания третьего форума окажутся равные права граждан и молодежная политика.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы говорим о гуманитарном сотрудничестве. И было бы очень хорошо, чтобы мы в большей степени сблизили позиции по созданию равных прав, равных условий для жизни наших государств. Все такие есть определенные барьеры, которые негативно сказываются на углублении сотрудничества.