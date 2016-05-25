Образовательный форум собрал в Минске более 100 специалистов с белорусскими дипломами из 30 стран мира

Новости Беларуси. В белорусскую столицу сегодня съехались иностранные выпускники белорусских вузов. Их объединил II Образовательный форум. В эти минуты мероприятие проходит в Национальной библиотеке Беларуси. Встреча посвящена традициям и инновациям в современной высшей школе.

Участники – более сотни человек из 30-ти стран: Польши, Эквадора, Ирака, Вьетнама, Нигерии и других. Кроме высоких должностей в своих странах (а большинство из собравшихся – успешные бизнесмены и чиновники) гостей объединяет белорусский диплом. Его, кстати, каждый год получают более 14-ти тысяч студентов из разных государств мира, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шариф Ашраф, студент Белорусского государственного технологического университета (Ирак):

Беларусь – идеальная страна. Потому что спокойно и все помогают. Когда человек приезжает один – это очень тяжело. В Беларуси, скажем, среди стран Советского Союза всегда было очень хорошее образование: информации очень много, книг очень много, литературы очень много.

Хаммуда Хассан, торговый атташе Палестины в Республике Беларусь:

Это люди, которые будут гнуть именно политику Республики Беларусь в экспорте и дипломатии. Они сегодня смогут налаживать мосты дружбы, экономические мосты. Сегодня Беларусь, например, производит очень много техники. Беларусь – промышленная страна. И студенты, которые обучаются на этой же технике, они, естественно, уже потенциальные кадры, которые подготовлены для работы с этой техникой за границей.