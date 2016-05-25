В Беларуси дополнят законы о противодействии терроризму

Новости Беларуси. В Беларуси дополнят некоторые законы по вопросам борьбы с терроризмом. Соответствующий законопроект сегодня приняли депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. Необходимость принятия поправок связана с совершенствованием правовой базы относительно выявления и пресечения деятельности террористических организаций, а также защиты населения от актов терроризма.

Дмитрий Лапко, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Весь мир уделяет очень серьезное внимание борьбе с легализацией доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма, – это замораживание, блокирование и приостановление. То есть, на русском языке, «приостановление» предполагало приостановление всех операций. Но международные организации говорят о том, что слова «замораживание», «блокирование» - это более понятные слова по отношению к террористам. Поэтому здесь мы следуем общемировым тенденциям и требованиям международных соглашений.