Уровень воды в Западной Двине растёт ежедневно, но паниковать пока рано

Новости Беларуси. Гидрологи Витебской области фиксируют рост воды в реках. За сутки уровень в регионе повысился от 1 до 73 сантиметров. Наибольший подъем замечен в Дисне, районе Шарковщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Западной Двине ситуацию специалисты мониторят дважды в сутки с помощью футштока – специальной линейки для замеров уровня воды. Такие же наблюдения ведутся на всех 15 гидрологических постах, которые находятся в бассейне крупнейшей реки области. Анализ показывает, что бить тревогу пока нет причин.

Дмитрий Гурин, руководитель группы гидрологии филиала «Витебскоблгидромет»:

На реках бассейна Западной Двины продолжается развитие весеннего половодья. За сутки уровень воды на главное реке повысился на 1-22 сантиметра, на притоках – на 1-11 сантиметров. Ледостан еще сохраняется в верховьях Западной Двины в районе Суража, Уллы и на некоторых северных притоках. На остальном протяжении реки наблюдаются забереги, на отдельных участках – ледоход. Южные притоки полностью очистились от льда.