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«Надела – как тапочки». В Минске работает ярмарка обуви для проблемной стопы

24 марта 2023 19:43
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Новости Беларуси. Комфорт и удобство по доступным ценам. В Минске проходит специализированная ярмарка обуви для проблемной стопы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Надела – как тапочки». В Минске работает ярмарка обуви для проблемной стопы-1

В ассортименте более тысячи моделей из натуральных, качественных материалов. В каждой паре продумано все до мелочей: анатомическая колодка и стелька способствуют снижению нагрузки на суставы и позвоночник. Поэтому в конце дня не будет отеков и усталости в ногах.

«Надела – как тапочки». В Минске работает ярмарка обуви для проблемной стопы-4

На выставке также можно приобрести трикотажные изделия. Платья, халаты, сорочки, костюмы и не только.

«Надела – как тапочки». В Минске работает ярмарка обуви для проблемной стопы-7

Пришла и как раз нашла то, что мне надо. Надела – как тапочки. Мягенько, все хорошо, на косточки не жмут.

«Надела – как тапочки». В Минске работает ярмарка обуви для проблемной стопы-10

Илья Логинов, менеджер по продажам:
Цены представлены напрямую от производителя, поэтому подбирая себе пару обуви вы сможете также неплохо сэкономить. Широкий размерный ряд. Женской обуви до 44 размера, мужской до 49-го.

«Надела – как тапочки». В Минске работает ярмарка обуви для проблемной стопы-13

Обновить гардероб можно в Минске по адресу Долгобродская, 24. Это ДК Тракторного завода. И в Бресте на Московской, 151-А в ледовом дворце.

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