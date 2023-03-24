«Надела – как тапочки». В Минске работает ярмарка обуви для проблемной стопы

Новости Беларуси. Комфорт и удобство по доступным ценам. В Минске проходит специализированная ярмарка обуви для проблемной стопы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ассортименте более тысячи моделей из натуральных, качественных материалов. В каждой паре продумано все до мелочей: анатомическая колодка и стелька способствуют снижению нагрузки на суставы и позвоночник. Поэтому в конце дня не будет отеков и усталости в ногах.

На выставке также можно приобрести трикотажные изделия. Платья, халаты, сорочки, костюмы и не только.

Пришла и как раз нашла то, что мне надо. Надела – как тапочки. Мягенько, все хорошо, на косточки не жмут.

Илья Логинов, менеджер по продажам:

Цены представлены напрямую от производителя, поэтому подбирая себе пару обуви вы сможете также неплохо сэкономить. Широкий размерный ряд. Женской обуви – до 44 размера, мужской – до 49-го.