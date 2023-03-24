Есть одна бесплатная попытка. Сколько стоит процедура ЭКО в Беларуси и есть ли очередь?

После ЭКО здоровые дети рождаются чаще, чем после естественного оплодотворения, так как имеют меньший риск генетических и хромосомных заболеваний, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Это связано с тем, что для переноса в матку отбираются только самые лучшие эмбрионы, в то время как при естественном оплодотворении беременность может наступить вследствие слияния половых клеток, обладающих дефектным генетическим материалом. Разумеется, стопроцентной гарантии не дает никто.

Елена Марочкина, заведующая педиатрическим отделением для недоношенных детей УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска:

Врожденные заболевания, к сожалению, есть и у таких детей, рожденных естественным путем, и детей из ЭКО, но какой-то закономерности проследить не представляется, что эти дети чаще болеют какими-то врожденными аномалиями. Практически не отличается и беременность, наступившая в результате ЭКО. Разве что внимание врачей чуть пристальнее: все-таки затрачены большие усилия, да и средства. Кроме того, не забываем, что процедуру просто так не делают: проблемы со здоровьем существуют, а значит требуют неординарного интереса.

Анатолий Машкин, заведующий родовым отделением УЗ «Городской клинический родильный дом №2» г. Минска:

С такими женщинами, как правило, работают врачи первой и высшей квалификационной категории. Чаще всего это, конечно, заведующие отделением. Если это дежурная бригада, то врач высшей категории. Следует отметить, что белорусские медики не оставляют без внимания всех женщин, забеременевших с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

Ольга Карпович, заведующая городским центром репродуктивного здоровья УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска:

Любая беременная, которая получила свою беременность с помощью ВРТ, может наблюдаться у нас в центре. Есть такой регламентирующий приказ. У нас есть беременная, которой делали ЭКО в Польше, например, в России, в каких-то частных центрах, они наблюдаются все у нас. Одинокая женщина тоже может сделать ЭКО. Врачи рассказали об особенностях процедуры – подробности здесь. На первых порах внедрения ЭКО практически все женщины, прошедшие процедуру, родоразрешались оперативным путем методом кесарева сечения. Но сегодня все изменилось. Анатолий Машкин:

В последнее время наметилась тенденция, которую мы очень поддерживаем, – это рождение детей после вспомогательных репродуктивных технологий через естественные родовые пути. Пристальное внимание, безусловно, постоянно мониторинг плода в родах. Это не роды любой ценой, это роды, максимально безопасные для матери и плода. От общего количества родов в среднем 5-6 % женщин рожают через естественные родовые пути. Остальные женщины родоразрешаются с помощью операции кесарева сечения.

Доверие к процедуре и количество женщин, желающих самостоятельно родить ребенка, растет. Этому способствует и немалая финансовая поддержка государства. Программа бюджетного ЭКО стартовала в Беларуси с начала 2021 года. Что же входит в бесплатную попытку зачатия ребенка с помощью научных достижений? Ольга Карпович:

Во-первых, выдача всех медикаментов, что является наиболее дорогостоящим из всей программы экстракорпорального оплодотворения, консультация врача-репродуктолога, ультразвуковой мониторинг роста фолликулов, сама процедура ЭКО с анестезиологическим пособием тоже входит, консультация врача-эмбриолога – это тот врач, который культивирует клетки и эмбрионы. И консультация уже после процедуры ЭКО. Бесплатная попытка ЭКО сегодня востребована. Желающих все больше, и немудрено: технология дорогостоящая, а надежда на успех с первого раза живет даже у самых отчаявшихся. Существует ли лист ожидания? И если да, то какова длина очереди за ребенком?

Вероника Филимоненкова, заведующая отделением ВРТ УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска:

В контексте бесплатной попытки ЭКО на сегодня в нашем центре сформирован лист ожидания. В нем находится 108 супружеских пар. Этот лист не является очередью на проведение бесплатной попытки ЭКО. Все пациенты из этого листа ожидания проконсультированы врачами-репродуктологами, проходят подготовку и выбирают оптимальный цикл для вступления в программу ЭКО. Поэтому по сути очереди нет, то есть это просто лист ожидания. Если с первого, бесплатного раза не получилось, можно смириться, остаться бездетной парой или усыновить ребенка из детского дома. А можно пробовать и пробовать – вот только уже за свои, личные деньги. Сколько же стоит сегодня заветная мечта – долгожданный малыш? Ольга Карпович:

Например, сказать, что ЭКО стоит столько, это невозможно. Потому что идет все сугубо индивидуально. Каждая женщина, чтобы получить яйцеклетку, приходит неоднократно к врачу-репродуктологу, происходит мониторинг фолликулов. И доктор просто смотрит, достаточно ли минимального количества препаратов назначенных или надо что-то еще дополнять. Это очень индивидуально для каждой супружеской пары. Услуги врачей, то есть работа, это в пределах 2 тысяч белорусских рублей. Остальное – это все препараты. Например, от 3 до 4,5 тысячи белорусских рублей, в зависимости от того, какой возраст у женщины, сколько необходимо получить яйцеклеток и какие запросы у супружеской пары, хотят они в дальнейшем замораживать эмбрионы или нет – все индивидуально.