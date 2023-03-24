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Есть одна бесплатная попытка. Сколько стоит процедура ЭКО в Беларуси и есть ли очередь?

24 марта 2023 19:41
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После ЭКО здоровые дети рождаются чаще, чем после естественного оплодотворения, так как имеют меньший риск генетических и хромосомных заболеваний, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Это связано с тем, что для переноса в матку отбираются только самые лучшие эмбрионы, в то время как при естественном оплодотворении беременность может наступить вследствие слияния половых клеток, обладающих дефектным генетическим материалом. Разумеется, стопроцентной гарантии не дает никто.

Есть одна бесплатная попытка. Сколько стоит процедура ЭКО в Беларуси и есть ли очередь?-1

Елена Марочкина, заведующая педиатрическим отделением для недоношенных детей УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска:
Врожденные заболевания, к сожалению, есть и у таких детей, рожденных естественным путем, и детей из ЭКО, но какой-то закономерности проследить не представляется, что эти дети чаще болеют какими-то врожденными аномалиями.

Практически не отличается и беременность, наступившая в результате ЭКО. Разве что внимание врачей чуть пристальнее: все-таки затрачены большие усилия, да и средства. Кроме того, не забываем, что процедуру просто так не делают: проблемы со здоровьем существуют, а значит требуют неординарного интереса.

Есть одна бесплатная попытка. Сколько стоит процедура ЭКО в Беларуси и есть ли очередь?-4

Анатолий Машкин, заведующий родовым отделением УЗ «Городской клинический родильный дом №2» г. Минска:
С такими женщинами, как правило, работают врачи первой и высшей квалификационной категории. Чаще всего это, конечно, заведующие отделением. Если это дежурная бригада, то врач высшей категории.

Следует отметить, что белорусские медики не оставляют без внимания всех женщин, забеременевших с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

Есть одна бесплатная попытка. Сколько стоит процедура ЭКО в Беларуси и есть ли очередь?-7

Ольга Карпович, заведующая городским центром репродуктивного здоровья УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска:
Любая беременная, которая получила свою беременность с помощью ВРТ, может наблюдаться у нас в центре. Есть такой регламентирующий приказ. У нас есть беременная, которой делали ЭКО в Польше, например, в России, в каких-то частных центрах, они наблюдаются все у нас.

Одинокая женщина тоже может сделать ЭКО. Врачи рассказали об особенностях процедуры – подробности здесь.

На первых порах внедрения ЭКО практически все женщины, прошедшие процедуру, родоразрешались оперативным путем методом кесарева сечения. Но сегодня все изменилось.

Анатолий Машкин:
В последнее время наметилась тенденция, которую мы очень поддерживаем, – это рождение детей после вспомогательных репродуктивных технологий через естественные родовые пути. Пристальное внимание, безусловно, постоянно мониторинг плода в родах. Это не роды любой ценой, это роды, максимально безопасные для матери и плода. От общего количества родов в среднем 5-6 % женщин рожают через естественные родовые пути. Остальные женщины родоразрешаются с помощью операции кесарева сечения.

Есть одна бесплатная попытка. Сколько стоит процедура ЭКО в Беларуси и есть ли очередь?-10

Доверие к процедуре и количество женщин, желающих самостоятельно родить ребенка, растет. Этому способствует и немалая финансовая поддержка государства. Программа бюджетного ЭКО стартовала в Беларуси с начала 2021 года. Что же входит в бесплатную попытку зачатия ребенка с помощью научных достижений?

Ольга Карпович:
Во-первых, выдача всех медикаментов, что является наиболее дорогостоящим из всей программы экстракорпорального оплодотворения, консультация врача-репродуктолога, ультразвуковой мониторинг роста фолликулов, сама процедура ЭКО с анестезиологическим пособием тоже входит, консультация врача-эмбриолога – это тот врач, который культивирует клетки и эмбрионы. И консультация уже после процедуры ЭКО.

Бесплатная попытка ЭКО сегодня востребована. Желающих все больше, и немудрено: технология дорогостоящая, а надежда на успех с первого раза живет даже у самых отчаявшихся. Существует ли лист ожидания? И если да, то какова длина очереди за ребенком?

Есть одна бесплатная попытка. Сколько стоит процедура ЭКО в Беларуси и есть ли очередь?-13

Вероника Филимоненкова, заведующая отделением ВРТ УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска:
В контексте бесплатной попытки ЭКО на сегодня в нашем центре сформирован лист ожидания. В нем находится 108 супружеских пар. Этот лист не является очередью на проведение бесплатной попытки ЭКО. Все пациенты из этого листа ожидания проконсультированы врачами-репродуктологами, проходят подготовку и выбирают оптимальный цикл для вступления в программу ЭКО. Поэтому по сути очереди нет, то есть это просто лист ожидания.

Если с первого, бесплатного раза не получилось, можно смириться, остаться бездетной парой или усыновить ребенка из детского дома. А можно пробовать и пробовать – вот только уже за свои, личные деньги. Сколько же стоит сегодня заветная мечта – долгожданный малыш?

Ольга Карпович:
Например, сказать, что ЭКО стоит столько, это невозможно. Потому что идет все сугубо индивидуально. Каждая женщина, чтобы получить яйцеклетку, приходит неоднократно к врачу-репродуктологу, происходит мониторинг фолликулов. И доктор просто смотрит, достаточно ли минимального количества препаратов назначенных или надо что-то еще дополнять. Это очень индивидуально для каждой супружеской пары. Услуги врачей, то есть работа, это в пределах 2 тысяч белорусских рублей. Остальное – это все препараты. Например, от 3 до 4,5 тысячи белорусских рублей, в зависимости от того, какой возраст у женщины, сколько необходимо получить яйцеклеток и какие запросы у супружеской пары, хотят они в дальнейшем замораживать эмбрионы или нет – все индивидуально.

Есть одна бесплатная попытка. Сколько стоит процедура ЭКО в Беларуси и есть ли очередь?-16

Особо следует подчеркнуть, что ни бесплатная попытка, ни большие деньги не дают гарантии. Многие пары останавливаются после первого раза, а кто-то настроен только на результат – любой ценой. Впрочем, всему есть предел.

Вероника Филимоненкова:
Вообще, на самом деле такой статистики не существует. Тут нужно подходить максимально индивидуально, потому что у каждой женщины состояние здоровья разное, разный возраст. В этой ситуации все решается крайне индивидуально. Не существует какого-то количества стимуляций или пункций, которые можно провести женщине для того, чтобы не осложнить состояние здоровья, поэтому все индивидуально.

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Фотофакт

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