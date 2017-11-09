У меня началась череда несчастий: минчанка нашла чужой крестик. Что советуют юрист и священник

София Теплоухова, минчанка: Недавно нашла золотую цепочку с крестиком, хотя я не особо верующий человек, но у меня началась череда несчастий, проблемы со здоровьем.

Прогуливаясь по набережной Свислочи, минчанка Теплоухова София краем глаза заметила блеск в траве. Героиня сюжета программы «Добро пожаловаться» хотела пройти мимо, полагая, что это фольга от шоколадки или пробка, но какая-то неведомая сила заставила ее подойти ближе.

Действительно, по словам девушки, она не только перестала спокойно спать, но и стала раздражительной, агрессивной,

появились головные боли, разругалась с родителями и молодым человеком.

София Теплоухова:

Я решила, что в этом есть какая-то взаимосвязь.

Как многие современные люди, София обратилась с проблемой не в храм, а в интернет. Последний девушку испугал своей информацией: мол, нельзя было поднимать крестик, так как с ним на нашей шее может оказаться бремя забот и проблем его прежнего владельца.

СофияТеплоухова:

Сейчас не знаю, что с ним делать: либо его освятить, или переплавить. Нужно от него избавляться.

Первые документальные свидетельства о ношении нательных крестов относятся к началу IV века. Сегодня редко кто знает, что крестник называется наперстным от слова «перси». «Перси» – по-славянски, грудь. То есть крестик нагрудный или нательный. Носить его поверх одежды не принято, если вы не священнослужитель. Церковь считает, что избавляться от него не стоит. Найти крест – это счастье. Это знак того, что Господь посылает вам особую милость. Потерянный кем-то крестик необходимо поднять еще и потому, чтобы он не осквернялся в неположенном месте.

Виталий Малишевский, иерей, клирик прихода Святого Архангела Михаила:

Поднять с земли крестик даже будет для человека добрым поступком и благоговением к Господу. Никакой другой энергетики он нести не может от предыдущего владельца, поскольку он несет информацию о самом Господе.

Если вы потеряли крестик, церковь советует обратиться за помощью к своему ангелу хранителю, прочитав молитву «Отче наш». Нужно пойти в храм и попросить прощения за все свои грехи, поставить свечку перед образом Спасителя. Затем в церковной лавке приобретите новый освященный крест. Желательно в том месте, где вас крестили.

Не следует искать мистические признаки после потери крестика.

Священнослужители советуют хранить найденный крестик среди домашних икон, а если он нравится, или если вдруг потерялся свой крест, то безо всяких сомнений надеть его на себя.

Виталий Малишевский:

Это символ, как и всякий другой символ, он сам по себе ничего не значит, будь то флаг или герб. Но то, что мы вкладываем в этот символ и как используем – это уже имеет значение. Можно крестик пожертвовать кому-то или переплавить и использовать в своих целях.