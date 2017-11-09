У меня началась череда несчастий: минчанка нашла чужой крестик. Что советуют юрист и священник

Прогуливаясь по набережной Свислочи, минчанка Теплоухова София краем глаза заметила блеск в траве. Героиня сюжета программы «Добро пожаловаться» хотела пройти мимо, полагая, что это фольга от шоколадки или пробка, но какая-то неведомая сила заставила ее подойти ближе.
София Теплоухова, минчанка:
Недавно нашла золотую цепочку с крестиком, хотя я не особо верующий человек, но у меня началась череда несчастий, проблемы со здоровьем.
Действительно, по словам девушки, она не только перестала спокойно спать, но и стала раздражительной, агрессивной,
появились головные боли, разругалась с родителями и молодым человеком.
София Теплоухова:
Я решила, что в этом есть какая-то взаимосвязь.
Как многие современные люди, София обратилась с проблемой не в храм, а в интернет. Последний девушку испугал своей информацией: мол, нельзя было поднимать крестик, так как с ним на нашей шее может оказаться бремя забот и проблем его прежнего владельца.
СофияТеплоухова:
Сейчас не знаю, что с ним делать: либо его освятить, или переплавить. Нужно от него избавляться.
Первые документальные свидетельства о ношении нательных крестов относятся к началу IV века. Сегодня редко кто знает, что крестник называется наперстным от слова «перси». «Перси» – по-славянски, грудь. То есть крестик нагрудный или нательный. Носить его поверх одежды не принято, если вы не священнослужитель. Церковь считает, что избавляться от него не стоит. Найти крест – это счастье. Это знак того, что Господь посылает вам особую милость. Потерянный кем-то крестик необходимо поднять еще и потому, чтобы он не осквернялся в неположенном месте.
Виталий Малишевский, иерей, клирик прихода Святого Архангела Михаила:
Поднять с земли крестик даже будет для человека добрым поступком и благоговением к Господу. Никакой другой энергетики он нести не может от предыдущего владельца, поскольку он несет информацию о самом Господе.
Если вы потеряли крестик, церковь советует обратиться за помощью к своему ангелу хранителю, прочитав молитву «Отче наш». Нужно пойти в храм и попросить прощения за все свои грехи, поставить свечку перед образом Спасителя. Затем в церковной лавке приобретите новый освященный крест. Желательно в том месте, где вас крестили.
Не следует искать мистические признаки после потери крестика.
Священнослужители советуют хранить найденный крестик среди домашних икон, а если он нравится, или если вдруг потерялся свой крест, то безо всяких сомнений надеть его на себя.
Виталий Малишевский:
Это символ, как и всякий другой символ, он сам по себе ничего не значит, будь то флаг или герб. Но то, что мы вкладываем в этот символ и как используем – это уже имеет значение. Можно крестик пожертвовать кому-то или переплавить и использовать в своих целях.
Что по этому поводу думают минчане:
– Да пускай лежит, я в 90-х вырос и знаю, что это такое.
– Это все-таки носил какой-то человек, а такие вещи определенно несут какую-то энергетику.
– Мое мнение складывается на базе личного восприятия человека: суеверен ли он. Скорее всего, если он будет надумывать себе, что это отражается на качестве его жизни, то он будет связывать это и с нахождением крестика.
– В такую примету я верю. У каждого человека свой крест. У креста – энергетика человека, который его потерял.
– Я бы поднял, потому что не гоже крестику лежать под ногами. Если бы увидел рядом владельца, окликнул бы и отдал.
– Конечно, нельзя трогать. Я бы никогда не трогал.
– Чисто юридически, это незаконно. Это нужно нести в правоохранительные органы.
– Нашли давно иконку серебряную во дворе своего дома – отец сказал, что это хорошо.
У юристов своя точка зрения на находку.
Дарина Гулюта, начальник юридического отдела ООО «Городское общество защиты потребителей»:
Лицо, которое нашло потерянную вещь, в первую очередь должно обратиться в правоохранительные органы. Правоохранительных органах зарегистрируют эту находку, и в течение полугода данное лицо имеет право хранить находку у себя дома. Если владелец данной находки не был установлен правоохранительными органами, лицо может оставить ее у себя.
По закону София обязана отнести золотой крестик с цепочкой в милицию.
В противном случае ее действия можно трактовать как присвоение найденного заведомо чужого имущества, что может повлечь предупреждение или штраф в размере до 5 базовых величин.