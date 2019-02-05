«Мы им даже музыку ставим». Как и зачем разводят шмелей

Съемочная группа программы «Деревня. LIVE» отправилась в царство шмелей. В Ждановичах находится крошечная лаборатория, напичканная датчиками и колбами.

Иван Климко, начальник цеха по производству пчёл, шмелей и опылению сельхозкультур агрокомбината:

В лабораторных условиях выращиваем шмелей для системы закрытого грунта и плодового сада. Таких промышленных лабораторий – всего с десяток в мире. В Беларуси такая работает уже более 15 лет.

При красном свете, который включается в лаборатории, шмель ничего не видит, поэтому и не пытается сбежать. Иван Климко:

Мы им даже музыку включаем.