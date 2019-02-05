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«Мы им даже музыку ставим». Как и зачем разводят шмелей

05 февраля 2019 10:16
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Съемочная группа программы «Деревня. LIVE» отправилась в царство шмелей. В Ждановичах находится крошечная лаборатория, напичканная датчиками и колбами.

«Мы им даже музыку ставим». Как и зачем разводят шмелей-1

Иван Климко, начальник цеха по производству пчёл, шмелей и опылению сельхозкультур агрокомбината:
В лабораторных условиях выращиваем шмелей для системы закрытого грунта и плодового сада.

Таких промышленных лабораторий – всего с десяток в мире. В Беларуси такая работает уже более 15 лет.

«Мы им даже музыку ставим». Как и зачем разводят шмелей-4

При красном свете, который включается в лаборатории, шмель ничего не видит, поэтому и не пытается сбежать.

Иван Климко:
Мы им даже музыку включаем.

«Мы им даже музыку ставим». Как и зачем разводят шмелей-7

Шмели из пробирок нужны для того, чтобы ускорить процесс опыления в теплицах хозяйства. С нано-шмелями урожайность повышается на 30%.

# Фермеры в Беларуси # общество # Иван Климко

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