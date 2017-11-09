«Заглянули, сказали: «Вау, оказывается, здесь трубы есть». Почему в минском детсаду 1,5 месяца не было горячей воды

Жизнь, как контрастный душ – бросает то в жар, то в холод. Но это нас только закаляет. Герои сюжета «Добро пожаловаться» подобных контрастов не понимают. Потому что они – маленькие, и им всё время холодно.

А что такое жар, они знают лишь с медицинской точки зрения. Первый раз в детский сад. В конце лета свои двери перед маленькими минчанами Первомайского района впервые распахнул детский сад №46. Музыкальный и компьютерные классы, новая мебель, бассейн. Последний, кстати не функционирует.

В саду нет горячей воды. Алексей Буркевич:

Никто не ожидал, что новый сад – не будет горячей воды. Когда случайно где-то в начале сентября я засунул под воду руку – гляжу, ледяная. Думаю, мало ли не стекло, все дела. А воспитатель мне говорит: «Нет. И никогда не было». Естественно, стало любопытно, как же так: новый сад Открылся наш сад в августе, но до сих пор нет горячей воды. Ребенок постоянно , пустили 15 августа, а уже сентябрь и ничего нет. Пока было тепло, летом, особых проблем. А сейчас мы уже дважды болели за полтора месяца.

И, соответственно, холодная вода, плюс сейчас на улице.

Как следствие – переохлаждение и бесконечные простуды. В этом году осенняя пора – время адаптации, которая и так щедра на вирусы – стала для родителей настоящим кошмаром. Акцентируют внимание и на температуре в группе.

А малыши рассказывают, как им холодно в детском саду.

Дети:

Холодной водой моем.



Холодно у нас в группе. Но нас накрывают в группе двумя одеялками.



Мария Карпович:

Мало того, что нет горячей воды, так ещё и очень холодно в помещении. Дети холодные, сами по себе. И мы приходим забирать раньше, и до обеда, и после обеда.

То есть, они всё время трясутся, холодно.

На данный момент, забрала ребёнка из группы, он был холодный, трясся, я его одела тепло, он после сна, сказал: «Мама, я замёрз. И холодная водичка была из крана».

Новое учреждение рассчитано на 230 малышей. Подразумевается, что здесь крохам должно быть комфортно, обязательно наличие горячей воды. Но возможно, здесь просто внедряют новую систему закаливания, а к спартанским условиям стоит привыкать?

Алексей Буркевич:

Ездили родители в отдел образования, там сказали, что их часть работы вся выполнена, сделана проверка снабжения, то, что касаемо, документы все есть. А дальше никак не движется, потому что УКС блокирует и «Теплосети», соответственно, тоже. Поэтому после этого мы даже дошли до замглавы администрации Первомайского района. Она нам обещала помочь, продвинуть вопросы – это неделю назад было.



Как выяснилось, за недетские проблемы в детском саду, которым уже без малого полтора месяца, отвечает «Управление капитального строительства Восток».

Именно эта организация сдавала сад. Ольга Пискарёва, СТВ:

В УКСе уверяют: совсем скоро для воспитанников детского сада №46 температурная аномалия сменится комфортным климатом. Как нам сообщила заведующая детским садом, на данный момент воду для детей нагревают в бойлере на кухне, после чего в специальной таре разносят по группам. Ведь, когда речь идет о здоровье детей, никаких отговорок быть не должно.

Алексей Буркевич:

Когда ждали вас, полчаса назад, судя по всему, из «Минских теплосетей» приезжали, потому что робы были такие. И они вот только сейчас откопали вот эти люки, в которых находятся подводящие трубы.

И здесь всё было заросшее, дёрном абсолютно, явно никто сюда не лазил ближайшие несколько месяцев точно. Сюда заглянули, сказали: «Вау, оказывается, здесь что-то есть».