«Рассказывала, как отбивалась от диких животных». Пенсионерка без воды и еды провела в лесу три дня

Новости Беларуси. Ежегодно в белорусских лесах теряются от 150 до 400 человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На статистику влияет урожай дикой природы. Чем больше ягод и грибов в лесах, тем больше сообщений о тех, кто, пытаясь их найти, потерял себя. Ежедневно из лесной чащи выход не могут найти несколько человек. Только в эти минуты спасатели Могилевской области и волонтеры ищут 5 человек.
Какие знания помогут в лесу, кроме пароля «Ау», узнавала Юлия Мычка.
С началом грибного и ягодного сезона лента новостей пестрит заметками о пропавших людях. Ежегодно в паутине лесных тропинок запутываются около 400 человек.
Поход в лес бабушки из Костюковичкого района, которая разменяла девятый десяток, закончился тем, что пенсионерка без воды и еды провела в лесу три дня и две ночи.
Игорь Рябинников, начальник аварийно-спасательного отряда Могилевского областного управления МЧС:
У бабушки было сохранившееся достаточно неплохо крепкое здоровье, а главное, у нее была сила духа и хорошее эмоциональное состояние. И она хотела жить. Рассказывала, как отбивалась от диких животных.
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