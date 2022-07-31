Прямой эфир

«Рассказывала, как отбивалась от диких животных». Пенсионерка без воды и еды провела в лесу три дня

31 июля 2022 17:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ежегодно в белорусских лесах теряются от 150 до 400 человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На статистику влияет урожай дикой природы. Чем больше ягод и грибов в лесах, тем больше сообщений о тех, кто, пытаясь их найти, потерял себя. Ежедневно из лесной чащи выход не могут найти несколько человек. Только в эти минуты спасатели Могилевской области и волонтеры ищут 5 человек.  

Какие знания помогут в лесу, кроме пароля «Ау», узнавала Юлия Мычка.  

«Рассказывала, как отбивалась от диких животных». Пенсионерка без воды и еды провела в лесу три дня-1

С началом грибного и ягодного сезона лента новостей пестрит заметками о пропавших людях. Ежегодно в паутине лесных тропинок запутываются около 400 человек.

«Рассказывала, как отбивалась от диких животных». Пенсионерка без воды и еды провела в лесу три дня-4

Поход в лес бабушки из Костюковичкого района, которая разменяла девятый десяток, закончился тем, что пенсионерка без воды и еды провела в лесу три дня и две ночи.   

«Рассказывала, как отбивалась от диких животных». Пенсионерка без воды и еды провела в лесу три дня-7

Игорь Рябинников, начальник аварийно-спасательного отряда Могилевского областного управления МЧС:  
У бабушки было сохранившееся достаточно неплохо крепкое здоровье, а главное, у нее была сила духа и хорошее эмоциональное состояние. И она хотела жить. Рассказывала, как отбивалась от диких животных.  

Читайте также:  

На повороте в соседнюю деревню нашли поломанный самокат. История спасения пятилетней девочки-потеряшки  

Что нужно помнить перед тем, как идти в лес?  

«Должны тебе помогать уши». Рассказываем, чему детей учат в школе безопасности «Сокол»  

# Происшествия в лесу # общество # Юлия Мычка # Игорь Рябинников # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На повороте в соседнюю деревню нашли поломанный самокат. История спасения пятилетней девочки-потеряшки
31 июля 2022 17:49

На повороте в соседнюю деревню нашли поломанный самокат. История спасения пятилетней девочки-потеряшки

«Это фактически фабрика возрождённая». Петришенко о конкуренции с Китаем и изготовлении музинструментов
31 июля 2022 17:48

«Это фактически фабрика возрождённая». Петришенко о конкуренции с Китаем и изготовлении музинструментов

«Наша белорусская берёза». Из чего изготавливают цимбалы борисовские ремесленники?
31 июля 2022 17:47

«Наша белорусская берёза». Из чего изготавливают цимбалы борисовские ремесленники?