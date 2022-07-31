«Наша белорусская берёза». Из чего изготавливают цимбалы борисовские ремесленники?
Новости Беларуси. Полезно не только слушать бессмертные произведения, а еще их и исполнять. И вдвойне приятно, когда инструменты созданы руками своих мастеров. От их умения и тонкого слуха зависит многое в будущем звучании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
За возрождение народных инструментов взялись ремесленники. Пинские мастера славятся балалайками и домрами, а вот борисовчане исконно белорусскими цимбалами. Когда-то уникальный специалист – инженер-акустик Александр Просько работал на борисовской фабрике. А после ее закрытия вместе с коллегой из музыкального мира рискнул с чистого листа взяться за производство цимбал.
Александр Просько, инженер-акустик, мастер по изготовлению цимбал:
Сначала была береза. Наша белорусская береза. Она с успехом провалилась. Она просто не выдержит такого натяжения, натяжение струн в современных цимбалах – 3,5 тысячи тонн.
На пару с Александром за цимбальный промысел взялся музыкант Михаил Вашкевич. Пришлось научиться многому, в том числе и столярному делу.
Михаил Вашкевич, музыкант, мастер по изготовлению цимбал:
Интересно, когда уже из деревяшки вдруг появляется готовый инструмент. Сначала видим просто по форме. А после того, как он уже зазвучал, а потом, когда мы позвали цимбалиста и нам уже сыграли на нем – вот это все интересный процесс.
Мастеровые цимбалы отличает акустика. Вот так в настройке рождается душа инструмента. Главный индикатор здесь – абсолютный слух мастера.
Александр Просько:
Зависит абсолютно от всего. Форма корпуса, углы, материал. Все геометрические особенности, размеры деталей. Где наклеены детали, то есть все геометрические особенности.
Мастера надеются, что новый импульс производства белорусских музыкальных инструментов только увертюра. Друзья говорят, будет спрос – готовы обеспечить аутентичными инструментами хоть всю страну. За 11 лет цимбалы борисовчан оценили в разных уголках Беларуси и России. А в каверах известного блогера-цимбалистки из Калиниграда они и вовсе зазвучали по-новому.
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