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«Наша белорусская берёза». Из чего изготавливают цимбалы борисовские ремесленники?

31 июля 2022 17:47
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Новости Беларуси. Полезно не только слушать бессмертные произведения, а еще их и исполнять. И вдвойне приятно, когда инструменты созданы руками своих мастеров. От их умения и тонкого слуха зависит многое в будущем звучании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

«Наша белорусская берёза». Из чего изготавливают цимбалы борисовские ремесленники?-1

За возрождение народных инструментов взялись ремесленники. Пинские мастера славятся балалайками и домрами, а вот борисовчане исконно белорусскими цимбалами. Когда-то уникальный специалист – инженер-акустик Александр Просько работал на борисовской фабрике. А после ее закрытия вместе с коллегой из музыкального мира рискнул с чистого листа взяться за производство цимбал.  

«Наша белорусская берёза». Из чего изготавливают цимбалы борисовские ремесленники?-4

Александр Просько, инженер-акустик, мастер по изготовлению цимбал:  
Сначала была береза. Наша белорусская береза. Она с успехом провалилась. Она просто не выдержит такого натяжения, натяжение струн в современных цимбалах – 3,5 тысячи тонн.  

На пару с Александром за цимбальный промысел взялся музыкант Михаил Вашкевич. Пришлось научиться многому, в том числе и столярному делу.  

«Наша белорусская берёза». Из чего изготавливают цимбалы борисовские ремесленники?-7

Михаил Вашкевич, музыкант, мастер по изготовлению цимбал:  
Интересно, когда уже из деревяшки вдруг появляется готовый инструмент. Сначала видим просто по форме. А после того, как он уже зазвучал, а потом, когда мы позвали цимбалиста и нам уже сыграли на нем – вот это все интересный процесс.  

«Наша белорусская берёза». Из чего изготавливают цимбалы борисовские ремесленники?-10

Мастеровые цимбалы отличает акустика. Вот так в настройке рождается душа инструмента. Главный индикатор здесь – абсолютный слух мастера.  

«Наша белорусская берёза». Из чего изготавливают цимбалы борисовские ремесленники?-13

Александр Просько:  
Зависит абсолютно от всего. Форма корпуса, углы, материал. Все геометрические особенности, размеры деталей. Где наклеены детали, то есть все геометрические особенности.  

«Наша белорусская берёза». Из чего изготавливают цимбалы борисовские ремесленники?-16

Мастера надеются, что новый импульс производства белорусских музыкальных инструментов только увертюра. Друзья говорят, будет спрос – готовы обеспечить аутентичными инструментами хоть всю страну.  За 11 лет цимбалы борисовчан оценили в разных уголках Беларуси и России. А в каверах известного блогера-цимбалистки из Калиниграда они и вовсе зазвучали по-новому.  

«Это фактически фабрика возрожденная». Петришенко о конкуренции с Китаем и изготовлении музинструментов. Читайте здесь.  

# Музыкальный инструмент # общество # Фотофакт

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