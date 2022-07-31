«Наша белорусская берёза». Из чего изготавливают цимбалы борисовские ремесленники?

Новости Беларуси. Полезно не только слушать бессмертные произведения, а еще их и исполнять. И вдвойне приятно, когда инструменты созданы руками своих мастеров. От их умения и тонкого слуха зависит многое в будущем звучании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

За возрождение народных инструментов взялись ремесленники. Пинские мастера славятся балалайками и домрами, а вот борисовчане исконно белорусскими цимбалами. Когда-то уникальный специалист – инженер-акустик Александр Просько работал на борисовской фабрике. А после ее закрытия вместе с коллегой из музыкального мира рискнул с чистого листа взяться за производство цимбал.

Александр Просько, инженер-акустик, мастер по изготовлению цимбал:

Сначала была береза. Наша белорусская береза. Она с успехом провалилась. Она просто не выдержит такого натяжения, натяжение струн в современных цимбалах – 3,5 тысячи тонн. На пару с Александром за цимбальный промысел взялся музыкант Михаил Вашкевич. Пришлось научиться многому, в том числе и столярному делу.

Михаил Вашкевич, музыкант, мастер по изготовлению цимбал:

Интересно, когда уже из деревяшки вдруг появляется готовый инструмент. Сначала видим просто по форме. А после того, как он уже зазвучал, а потом, когда мы позвали цимбалиста и нам уже сыграли на нем – вот это все интересный процесс.

Мастеровые цимбалы отличает акустика. Вот так в настройке рождается душа инструмента. Главный индикатор здесь – абсолютный слух мастера.

Александр Просько:

Зависит абсолютно от всего. Форма корпуса, углы, материал. Все геометрические особенности, размеры деталей. Где наклеены детали, то есть все геометрические особенности.