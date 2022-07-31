На повороте в соседнюю деревню нашли поломанный самокат. История спасения пятилетней девочки-потеряшки

Новости Беларуси. Ежегодно в белорусских лесах теряются от 150 до 400 человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На статистику влияет урожай дикой природы. Чем больше ягод и грибов в лесах, тем больше сообщений о тех, кто, пытаясь их найти, потерял себя. Ежедневно из лесной чащи выход не могут найти несколько человек. Только в эти минуты спасатели Могилевской области и волонтеры ищут 5 человек. Какие знания помогут в лесу, кроме пароля «Ау», узнавала Юлия Мычка.

Пятилетняя Ульяна все лето не выпускает из рук самокат, но теперь девочка наматывает круги исключительно возле дома. В 2021 году долгожданную игрушку ей подарили на день рождения. Тест-драйв двухколесного друга обернулся для семьи настоящей драмой, от воспоминаний о которой у мамы до сих пор замирает сердце. Под присмотром старших братьев и сестры Ульяна каталась возле дома. В какой-то момент дети заигрались, и малышка пропала из поля зрения. Сначала думали, что ребенок просто заплутал в частном секторе.

Наталья Ясенко, мама:

Первое время мы искали в районе деревни. Мы даже не думали, что она так далеко может уйти.

Дело было вечером, а потому тревога за жизнь маленькой односельчанки росла с каждой минутой. Ведь агрогородок окружен лесом.

Наталья Ясенко:

Но самое страшное, что я думала, что у нас дикие звери, много. Волки и даже рыси есть. Страшно было из-за того, что она где-то попадется.

Тамара Укружская, председатель Семукачского сельского совета:

У девочки дорога одна, а у нас было много этих дорог. Где только ее ни искали, где ни ходили. Никто не мог предположить, что на самокате она уедет в ту сторону. Почему-то предполагали, что именно здесь, в населенном пункте ребенок находится. Деревня живет по своим правилам, конечно, но когда случается беда, все люди просто объединяются.