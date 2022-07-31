«Это фактически фабрика возрождённая». Петришенко о конкуренции с Китаем и изготовлении музинструментов

Новости Беларуси. Полезно не только слушать бессмертные произведения, а еще их и исполнять. И вдвойне приятно, когда инструменты созданы руками своих мастеров. От их умения и тонкого слуха зависит многое в будущем звучании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Говорят, почерк мастера прослеживается в каждом пианино. Комплектующие импортные. Сейчас в ход идут китайские. Между тем Китай сейчас готовится закупить 100 готовых инструментов «мэйд ин Беларус». Дело в том, что безупречное звучание зависит в первую очередь от профессионализма специалистов.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Это фактически фабрика возрожденная, с теми специалистами, точечно подготовленными, очень профессиональными, которые имеют свои секреты в настройке и выпуске этих инструментов, что, собственно, и позволяет нам конкурировать как в Российской Федерации, так и в Китайской Народной Республике. Мы надеемся, что наши талантливые дети будут заниматься на наших инструментах и дальше прославлять культурную составляющую нашей страны.
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