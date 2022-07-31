«Это фактически фабрика возрождённая». Петришенко о конкуренции с Китаем и изготовлении музинструментов

Новости Беларуси. Полезно не только слушать бессмертные произведения, а еще их и исполнять. И вдвойне приятно, когда инструменты созданы руками своих мастеров. От их умения и тонкого слуха зависит многое в будущем звучании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Говорят, почерк мастера прослеживается в каждом пианино. Комплектующие импортные. Сейчас в ход идут китайские. Между тем Китай сейчас готовится закупить 100 готовых инструментов «мэйд ин Беларус». Дело в том, что безупречное звучание зависит в первую очередь от профессионализма специалистов.