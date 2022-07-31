Прямой эфир

«Это фактически фабрика возрождённая». Петришенко о конкуренции с Китаем и изготовлении музинструментов

31 июля 2022 17:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Полезно не только слушать бессмертные произведения, а еще их и исполнять. И вдвойне приятно, когда инструменты созданы руками своих мастеров. От их умения и тонкого слуха зависит многое в будущем звучании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

«Это фактически фабрика возрождённая». Петришенко о конкуренции с Китаем и изготовлении музинструментов-1

Говорят, почерк мастера прослеживается в каждом пианино. Комплектующие импортные. Сейчас в ход идут китайские. Между тем Китай сейчас готовится закупить 100 готовых инструментов «мэйд ин Беларус». Дело в том, что безупречное звучание зависит в первую очередь от профессионализма специалистов.  

«Это фактически фабрика возрождённая». Петришенко о конкуренции с Китаем и изготовлении музинструментов-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Это фактически фабрика возрожденная, с теми специалистами, точечно подготовленными, очень профессиональными, которые имеют свои секреты в настройке и выпуске этих инструментов, что, собственно, и позволяет нам конкурировать как в Российской Федерации, так и в Китайской Народной Республике. Мы надеемся, что наши талантливые дети будут заниматься на наших инструментах и дальше прославлять культурную составляющую нашей страны.  

Рояли «мейд ин Беларус». В Минске возобновили производство фортепьяно. Подробности здесь.  

# Предприятия Беларуси # общество # Игорь Петришенко # Яна Шипко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Наша белорусская берёза». Из чего изготавливают цимбалы борисовские ремесленники?
31 июля 2022 17:47

«Наша белорусская берёза». Из чего изготавливают цимбалы борисовские ремесленники?

«Можно определять следы». Как ловят участников незаконной вырубки лесов?
31 июля 2022 17:44

«Можно определять следы». Как ловят участников незаконной вырубки лесов?

56 километров сетей. Инспекторы природоохраны поделились историей о самой крупной «добыче»
31 июля 2022 17:44

56 километров сетей. Инспекторы природоохраны поделились историей о самой крупной «добыче»