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Азарёнок: «Правильно сказал вчера Президент: за 500 лет ничего не изменилось. Мы всегда агрессивные, страшные»

22 января 2022 17:19
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Новости Беларуси. Безумные действия коллективного Запада, его высокомерие и неспособность идти на компромисс привели к искусственной напряженности в регионе. Эксперты и политологи заговорили о войне. При этом уже традиционно в агрессии обвиняют нас, а сами проводят мобилизацию, накачивают соседей оружием и техникой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кто за этим стоит, что будет дальше и как выйти из этой ситуации? Рассуждают Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин. Авторская рубрика «Тайные пружины политики 2.0».  

Азарёнок: «Правильно сказал вчера Президент: за 500 лет ничего не изменилось. Мы всегда агрессивные, страшные»-1

Григорий Азаренок, СТВ:  
Ну что, повоевать решили? Совсем мозги набекрень встали? Решили, что укры и поляки пострадают, а вы там за океанами отсидитесь? Нет уж, пираты проклятые, союзные силы славян прорвут гробовую блокаду, и твердой рукою Иван прикончит коварного гада. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.  

Правильно сказал вчера Президент: за 500 лет ничего не изменилось. Мы всегда агрессивные, страшные, мы только и мечтаем уничтожить все народы непонятно зачем. А вот просто потому что. Потому что крови хотим, мясо белых братьев жарить, да?  

Азарёнок: «Правильно сказал вчера Президент: за 500 лет ничего не изменилось. Мы всегда агрессивные, страшные»-4

Вот же, вам и карты рисовали. Вот Россия 19-го века. Чудовищный спрут нависает над всеми континентами и народами. Вы подумайте, они же, варвары проклятые, в Париж вошли. Ну да, конечно, до этого Наполеон вроде как вторгся. Дошел до Москвы, сжег ее, устраивал в храмах табуны, вешал крестьян и проявлял прочие прелести гуманизма. А потом на белорусской земле, под Березино, получил по просвещенной жирной морде. И затем мы справили молебен в Париже, выпили рюмку в бистро и ушли. Представляете, не сожгли, не разграбили, а ушли. Варвары, страшные варвары.  

Азарёнок: «Правильно сказал вчера Президент: за 500 лет ничего не изменилось. Мы всегда агрессивные, страшные»-7

А вот другая картина. Страшный, кровавый, уродливый Сталин завалил черепами Европу. Конечно, не рассказано про интервенцию десятков государств на нашу территорию. Ну что об этом говорить, действительно. И как Чемберлен и Даладье вырастили Гитлера, подарили ему Чехословакию, дали ему создать смертоносную армию, пустили ее на Восток – ну зачем, право слово, вспоминать такие мелочи.  

А мы из-за ваших этих мелочей потеряли три десятка миллионов человек. Вы, поганые европейцы, устроили геноцид на нашей земле, масштабы которого до сих поражают. Вы сжигали людей, травили газом, возили в душегубках, вешали, топили с камнями на шее, закапывали людей по голову в землю и сверху разводили костры, вы все это делали, вы – Европа, демократы и гуманисты. На одного Гитлера вы это не спихнете. Он плоть от плоти, кровь от крови Запада, он – квинтэссенция вашего сознания.  

А мы победили. Перамаглі. Выстояли и пришли в Берлин. И сплясали танковую кадриль на имперской канцелярии. И вы тогда посмели шантажировать Сталина ядерным ударом, ради показухи спалили в атомном огне сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Японцы до сих пор боятся говорить, кто это сделал. Вы. Америка. Закройте рот о вашем миролюбии.  

Азарёнок: «Правильно сказал вчера Президент: за 500 лет ничего не изменилось. Мы всегда агрессивные, страшные»-10

А потом вы поставляли стингеры душманам Афганистана. А потом вы натравили Грузию на два маленьких народа. Потом вы благословили бесчисленные гражданские войны на нашей территории. Вы спонсировали чеченских террористов. Вы устроили кровавый госпереворот в Украине. Вы снабжаете ее оружием, вы взрастили психопатов-бандеровцев. Вы, мерзкие вампиры, на всем этом зарабатываете, вы питаетесь кровью и сейчас обвиняете нас в агрессии.  

Достали. Уже реально достали. И нас, и русских, и китайцев – вы всех достали. Человечество решит, что с вами делать. Все свободные народы мира поставят точку в вашем мерзком хищническом существовании.  

Не лезьте, не лезьте, психопаты. Не Варшаву и Киев мы будем брать. Камня на камне не оставим на всей вашей поганой Европе. Пошли прочь отсюда.  

Азарёнок: «Правильно сказал вчера Президент: за 500 лет ничего не изменилось. Мы всегда агрессивные, страшные»-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы выстраиваем свою безопасность, исходя из того, чтобы оборонять наши рубежи, чтобы защититься. Почему я здесь и нахожусь. Кто бы мог представить, что нам придется в эти дни выстраивать оборону от родных нам людей. Выстраивать не просто забор, но самую дорогостоящую систему безопасности на южных рубежах. Читайте здесь.  

Азарёнок: «Правильно сказал вчера Президент: за 500 лет ничего не изменилось. Мы всегда агрессивные, страшные»-16

Милые заморские соседи,
Сытые, вальяжные, как боги,
Не будите русского медведя.
Пусть он мирно спит в своей берлоге.

Вы уже не раз его пинали,
Унижали, посыпали пылью,
На березе русской распинали,
Жгли огнем и в омуте топили.

И когда уверенность в победе
Доводила вас до сладкой дрожи,
Рык утробный русского медведя
Раздавался вдруг у вас в прихожей.

Что ж вам, братцы, дома не сидится?
Так и тянет, прилетев на запах,
Щедрую российскую землицу
Взять и отобрать у косолапых!

Сколько лет мыслишкою лукавой
Ваши переполнены газеты,
Мол, «какое мы имеем право
На одну шестую часть планеты?!»

Мы сюда пришли по божьей воле,
Честь свою ничем не замарали.
И не вам судить о нашей доле!
Мы свое богатство не украли.

Наши нерушимые основы –
Паруса, полозья да подковы,
Беринги, Хабаровы, Дежневы,
Ермаки, Поярковы, Зайковы.

Дамы, господа, синьоры, леди,
За черту ступая ненароком,
Не дразните русского медведя:
Ваше баловство вам выйдет боком.

Ваше кредо – разделяй и властвуй,
Ваша правда – это правда Силы.
Вы привыкли восседать над паствой,
Неугодных одарив могилой.

Азарёнок: «Правильно сказал вчера Президент: за 500 лет ничего не изменилось. Мы всегда агрессивные, страшные»-19

А вот русский в каждом видит брата,
Не приемля скаредность и лживость.
Для него всего важнее – Правда,
А всего дороже – Справедливость.

Потому со дна любого пекла,
Где никто другой не сможет выжить,
Русский вдруг поднимется из пепла,
Из трясины и дорожной жижи.

Выветрит угар кровавой битвы,
В чистом роднике омоет очи,
Пред иконою прочтет молитвы...
И придет к вам в дом однажды ночью.

И пока вы свет не погасили,
Спросит он, былое подытожив:
– Ты зачем пришел ко мне в Россию?
Или я тебе чего-то должен?

Вы поймете, что пришла расплата.
Но платить, как оказалось, нечем.
Русский бы простил, наверно, брата.
Только ж вы не брат ему, а нечисть.

И душонку, сжавшуюся в плоти,
Теребя под хмурым взглядом гостя,
Вы тысячекратно проклянете
Глупую идею «Дранг нах Остен».

Жаждущие новых территорий
Для бейсбола, регби или гольфа,
Почитайте парочку историй
Про Наполеона и Адольфа.

Поумерьте пыл парадной меди!
Отвечать за глупости – придется!
Не будите русского медведя.
Может быть, тогда и обойдется.

Кто и с кем собрался воевать на самом деле? О напряженности в регионе говорит политолог Лазуткин (подробнее здесь).  

Азарёнок: «Правильно сказал вчера Президент: за 500 лет ничего не изменилось. Мы всегда агрессивные, страшные»-22

Григорий Азаренок:  
Вам надо вашими куриными мозгами отдуплить только одно. Все. Вы здесь никто. Не хозяева. Не господа. Ваши послы не будут здесь шататься павлинами и с презрением смотреть на туземцев. Это наша земля. Наши ресурсы. Наши недра. Наши люди. Наш Президент. Наше Союзное государство.  

Вы не особо различаете национальности, всегда всех нас, и белорусов, и казахов, и грузин, и русских, всех всегда со страхом и презрением называете «Рашн». Так вот. Лорды, сэры, мэры, пэры и прочие «эры». Грядут мощные учения. Союзная решительность. Русские идут.  

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Андрей Лазуткин # Невилл Чемберлен # Эдуар Даладье # Александр Лукашенко # Иосиф Сталин # Адольф Гитлер # Фотофакт

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