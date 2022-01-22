Азарёнок: «Правильно сказал вчера Президент: за 500 лет ничего не изменилось. Мы всегда агрессивные, страшные»

Новости Беларуси. Безумные действия коллективного Запада, его высокомерие и неспособность идти на компромисс привели к искусственной напряженности в регионе. Эксперты и политологи заговорили о войне. При этом уже традиционно в агрессии обвиняют нас, а сами проводят мобилизацию, накачивают соседей оружием и техникой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто за этим стоит, что будет дальше и как выйти из этой ситуации? Рассуждают Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин. Авторская рубрика «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну что, повоевать решили? Совсем мозги набекрень встали? Решили, что укры и поляки пострадают, а вы там за океанами отсидитесь? Нет уж, пираты проклятые, союзные силы славян прорвут гробовую блокаду, и твердой рукою Иван прикончит коварного гада. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Правильно сказал вчера Президент: за 500 лет ничего не изменилось. Мы всегда агрессивные, страшные, мы только и мечтаем уничтожить все народы непонятно зачем. А вот просто потому что. Потому что крови хотим, мясо белых братьев жарить, да?

Вот же, вам и карты рисовали. Вот Россия 19-го века. Чудовищный спрут нависает над всеми континентами и народами. Вы подумайте, они же, варвары проклятые, в Париж вошли. Ну да, конечно, до этого Наполеон вроде как вторгся. Дошел до Москвы, сжег ее, устраивал в храмах табуны, вешал крестьян и проявлял прочие прелести гуманизма. А потом на белорусской земле, под Березино, получил по просвещенной жирной морде. И затем мы справили молебен в Париже, выпили рюмку в бистро и ушли. Представляете, не сожгли, не разграбили, а ушли. Варвары, страшные варвары.

А вот другая картина. Страшный, кровавый, уродливый Сталин завалил черепами Европу. Конечно, не рассказано про интервенцию десятков государств на нашу территорию. Ну что об этом говорить, действительно. И как Чемберлен и Даладье вырастили Гитлера, подарили ему Чехословакию, дали ему создать смертоносную армию, пустили ее на Восток – ну зачем, право слово, вспоминать такие мелочи. А мы из-за ваших этих мелочей потеряли три десятка миллионов человек. Вы, поганые европейцы, устроили геноцид на нашей земле, масштабы которого до сих поражают. Вы сжигали людей, травили газом, возили в душегубках, вешали, топили с камнями на шее, закапывали людей по голову в землю и сверху разводили костры, вы все это делали, вы – Европа, демократы и гуманисты. На одного Гитлера вы это не спихнете. Он плоть от плоти, кровь от крови Запада, он – квинтэссенция вашего сознания. А мы победили. Перамаглі. Выстояли и пришли в Берлин. И сплясали танковую кадриль на имперской канцелярии. И вы тогда посмели шантажировать Сталина ядерным ударом, ради показухи спалили в атомном огне сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Японцы до сих пор боятся говорить, кто это сделал. Вы. Америка. Закройте рот о вашем миролюбии.

А потом вы поставляли стингеры душманам Афганистана. А потом вы натравили Грузию на два маленьких народа. Потом вы благословили бесчисленные гражданские войны на нашей территории. Вы спонсировали чеченских террористов. Вы устроили кровавый госпереворот в Украине. Вы снабжаете ее оружием, вы взрастили психопатов-бандеровцев. Вы, мерзкие вампиры, на всем этом зарабатываете, вы питаетесь кровью и сейчас обвиняете нас в агрессии. Достали. Уже реально достали. И нас, и русских, и китайцев – вы всех достали. Человечество решит, что с вами делать. Все свободные народы мира поставят точку в вашем мерзком хищническом существовании. Не лезьте, не лезьте, психопаты. Не Варшаву и Киев мы будем брать. Камня на камне не оставим на всей вашей поганой Европе. Пошли прочь отсюда.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы выстраиваем свою безопасность, исходя из того, чтобы оборонять наши рубежи, чтобы защититься. Почему я здесь и нахожусь. Кто бы мог представить, что нам придется в эти дни выстраивать оборону от родных нам людей. Выстраивать не просто забор, но самую дорогостоящую систему безопасности на южных рубежах. Читайте здесь.

Милые заморские соседи,

Сытые, вальяжные, как боги,

Не будите русского медведя.

Пусть он мирно спит в своей берлоге. Вы уже не раз его пинали,

Унижали, посыпали пылью,

На березе русской распинали,

Жгли огнем и в омуте топили. И когда уверенность в победе

Доводила вас до сладкой дрожи,

Рык утробный русского медведя

Раздавался вдруг у вас в прихожей. Что ж вам, братцы, дома не сидится?

Так и тянет, прилетев на запах,

Щедрую российскую землицу

Взять и отобрать у косолапых! Сколько лет мыслишкою лукавой

Ваши переполнены газеты,

Мол, «какое мы имеем право

На одну шестую часть планеты?!» Мы сюда пришли по божьей воле,

Честь свою ничем не замарали.

И не вам судить о нашей доле!

Мы свое богатство не украли. Наши нерушимые основы –

Паруса, полозья да подковы,

Беринги, Хабаровы, Дежневы,

Ермаки, Поярковы, Зайковы. Дамы, господа, синьоры, леди,

За черту ступая ненароком,

Не дразните русского медведя:

Ваше баловство вам выйдет боком. Ваше кредо – разделяй и властвуй,

Ваша правда – это правда Силы.

Вы привыкли восседать над паствой,

Неугодных одарив могилой.

А вот русский в каждом видит брата,

Не приемля скаредность и лживость.

Для него всего важнее – Правда,

А всего дороже – Справедливость. Потому со дна любого пекла,

Где никто другой не сможет выжить,

Русский вдруг поднимется из пепла,

Из трясины и дорожной жижи. Выветрит угар кровавой битвы,

В чистом роднике омоет очи,

Пред иконою прочтет молитвы...

И придет к вам в дом однажды ночью. И пока вы свет не погасили,

Спросит он, былое подытожив:

– Ты зачем пришел ко мне в Россию?

Или я тебе чего-то должен? Вы поймете, что пришла расплата.

Но платить, как оказалось, нечем.

Русский бы простил, наверно, брата.

Только ж вы не брат ему, а нечисть. И душонку, сжавшуюся в плоти,

Теребя под хмурым взглядом гостя,

Вы тысячекратно проклянете

Глупую идею «Дранг нах Остен». Жаждущие новых территорий

Для бейсбола, регби или гольфа,

Почитайте парочку историй

Про Наполеона и Адольфа. Поумерьте пыл парадной меди!

Отвечать за глупости – придется!

Не будите русского медведя.

Может быть, тогда и обойдется. Кто и с кем собрался воевать на самом деле? О напряженности в регионе говорит политолог Лазуткин (подробнее здесь).