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Пустовой: «Танки это те же НКО – оружие агрессивного наступления»

22 января 2022 17:34
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Новости Беларуси. Историческая память о войне всегда звучит с надрывом в условиях шаткой мировой архитектуры. События последних лет и месяцев нам показали, что необходимо минимизировать любые угрозы белорусской модели развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Авторская рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр».  

Пустовой: «Танки это те же НКО – оружие агрессивного наступления»-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:  
Очень сложно говорить, когда медийная повестка захлебывается от переизбытка информации, а блогосфера прям кричит разными трактовками одних и тех же событий. Такая сейчас политика без галстуков и купюр.  

Начну с родного. Я думаю с того, что близко каждому белорусу. С памяти предков. Я горжусь свои дедом-фронтовиком. Служил в разведке. Самое сложное было ведь не выдернуть из ночного окопа зазевавшегося нациста, не провести разведку боем. Самое сложное было – удержать эту высоту, выступ, балкон.  

Сейчас Беларусь – это словно разведрота, которая в окружении противника. Гляньте на карту и послушайте военных стратегов.  

Подробности в видеоматериале.  

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Александр Лукашенко # Виктор Гулевич # Евгений Пустовой # Фотофакт

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