Пустовой: «Танки это те же НКО – оружие агрессивного наступления»

Новости Беларуси. Историческая память о войне всегда звучит с надрывом в условиях шаткой мировой архитектуры. События последних лет и месяцев нам показали, что необходимо минимизировать любые угрозы белорусской модели развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Очень сложно говорить, когда медийная повестка захлебывается от переизбытка информации, а блогосфера прям кричит разными трактовками одних и тех же событий. Такая сейчас политика без галстуков и купюр.

Начну с родного. Я думаю с того, что близко каждому белорусу. С памяти предков. Я горжусь свои дедом-фронтовиком. Служил в разведке. Самое сложное было ведь не выдернуть из ночного окопа зазевавшегося нациста, не провести разведку боем. Самое сложное было – удержать эту высоту, выступ, балкон.

Сейчас Беларусь – это словно разведрота, которая в окружении противника. Гляньте на карту и послушайте военных стратегов.