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Белорусский союз женщин запустил акцию «Наша Конституция». Как принять в ней участие?

22 января 2022 17:37
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Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» на СТВ председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель ОО «Белорусский союз женщин» Елена Богдан.  

Юлия Алексеюк, ведущая:  
Белорусский союз женщин запустил акцию «Наша Конституция». Как можно принять в ней участие?  

Белорусский союз женщин запустил акцию «Наша Конституция». Как принять в ней участие?-1

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:  
На сайте Белорусского союза женщин есть ссылки, по которым можно перейти и принять участие в нашей акции. Также там есть ссылка, по которой можно обратиться к нам и задать в письменном виде вопрос. Все эти вопросы мы рассмотрим. Я как член Конституционной комиссии в обязательном порядке, плюс мы ежедневно отправляем данные в Центр правовой информации, где осуществляется централизованно, на уровне республики, сбор. Поэтому приглашаем всех поучаствовать, ознакомиться с текстом Конституции, задать вопросы и дать предложения по тем или иным формулировкам в Конституцию.  

Белорусский союз женщин запустил акцию «Наша Конституция». Как принять в ней участие?-4

Общественное объединение «Белорусский союз женщин» продолжает работу по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Адрес и контактные телефоны указаны выше.  

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# Конституция # общество # Юлия Алексеюк # Елена Богдан # Фотофакт

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