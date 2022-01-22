Белорусский союз женщин запустил акцию «Наша Конституция». Как принять в ней участие?

Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» на СТВ председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель ОО «Белорусский союз женщин» Елена Богдан.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Белорусский союз женщин запустил акцию «Наша Конституция». Как можно принять в ней участие?
Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:
На сайте Белорусского союза женщин есть ссылки, по которым можно перейти и принять участие в нашей акции. Также там есть ссылка, по которой можно обратиться к нам и задать в письменном виде вопрос. Все эти вопросы мы рассмотрим. Я как член Конституционной комиссии в обязательном порядке, плюс мы ежедневно отправляем данные в Центр правовой информации, где осуществляется централизованно, на уровне республики, сбор. Поэтому приглашаем всех поучаствовать, ознакомиться с текстом Конституции, задать вопросы и дать предложения по тем или иным формулировкам в Конституцию.