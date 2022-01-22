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От -11°С в начале недели до плюса к выходным. Прогноз погоды в Беларуси на конец января

22 января 2022 15:12
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Погода в Беларуси на уходящей неделе ознаменовалась незначительной минусовой температурой, и это в период крещенских морозов, рассказали в программе «Плюс-минус».  

По всей стране была отмечена преимущественно облачная погода с осадками в виде снега и мокрого снега. При этом порывы юго-западного и северо-западного ветра достигали 17-20 м/с. Самые холодные ночи были зафиксированы в восточной части страны, там столбик термометра опустился до -7 °С. Гололедица на дорогах и тротуарах также изрядно подпортила настроение. Однако коммунальщики среагировали оперативно, и обошлось без серьезных ЧП.  

От -11°С в начале недели до плюса к выходным. Прогноз погоды в Беларуси на конец января-1

Ну а какой же погоды ждать белорусам на предстоящей неделе? Как долго продлится климатическая зима со знаком минус и какую погоду прогнозируют синоптики к концу предстоящей недели?  

В понедельник, 24 января, ожидаются переменная облачность и осадки в виде снега. Столбик термометра опустится до -11 °С, ожидается ветер с порывами 9 м/с. 25 января, во вторник, морозы ослабнут – синоптики прогнозируют также осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Конец недели отметится плюсовой температурой в некоторых регионах, а также облачной с прояснениями погодой.  

В Париже +7°C, в Москве -6°C. О погоде в Европе на неделю с 24 по 30 января читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

От -11°С в начале недели до плюса к выходным. Прогноз погоды в Беларуси на конец января-4

От -11°С в начале недели до плюса к выходным. Прогноз погоды в Беларуси на конец января-6

От -11°С в начале недели до плюса к выходным. Прогноз погоды в Беларуси на конец января-8

От -11°С в начале недели до плюса к выходным. Прогноз погоды в Беларуси на конец января-10

От -11°С в начале недели до плюса к выходным. Прогноз погоды в Беларуси на конец января-12

От -11°С в начале недели до плюса к выходным. Прогноз погоды в Беларуси на конец января-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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