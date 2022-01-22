От -11°С в начале недели до плюса к выходным. Прогноз погоды в Беларуси на конец января

Погода в Беларуси на уходящей неделе ознаменовалась незначительной минусовой температурой, и это в период крещенских морозов, рассказали в программе «Плюс-минус».

По всей стране была отмечена преимущественно облачная погода с осадками в виде снега и мокрого снега. При этом порывы юго-западного и северо-западного ветра достигали 17-20 м/с. Самые холодные ночи были зафиксированы в восточной части страны, там столбик термометра опустился до -7 °С. Гололедица на дорогах и тротуарах также изрядно подпортила настроение. Однако коммунальщики среагировали оперативно, и обошлось без серьезных ЧП.