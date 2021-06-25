Александр Лукашенко: нам вместе с православной церковью приходится спасать наши традиционные вековые устои

Новости Беларуси. Белорусская православная церковь вносит весомый вклад в сохранение межконфессионального мира в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусская православная церковь вносит весомый вклад в сохранение межконфессионального мира в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но сейчас приходится буквально отстаивать и фактически спасать вековые устои и ценности. Наша страна за последний год подверглась мощному информационному давлению, сейчас – этап санкционного воздействия.
Кроме того, те, кто заинтересован в развале белорусского государства, пытаются внести раскол и в белорусскую православную церковь. Президент поблагодарил духовенство за готовность работать во имя единства нашего народа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам вместе с православной церковью и другими участниками межрелигиозного диалога, к сожалению, приходится спасать наши традиционные вековые устои, и порушить мы их не должны. Мы знаем, к чему это приводит. Мы знаем, что в Беларуси, где народ со времен Евфросиньи Полоцкой и Кирилла Туровского молился о единстве, избавлении от междоусобиц, поэтому мы ни в коем случае не должны этого допустить, следуя заветам этих святых. Отрадно, что наша церковь православная разделяет нашу озабоченность и готова работать на единение нашего народа.
На территории монастыря находится еще одно значимое для православных христиан Беларуси место – здесь захоронен митрополит Филарет, отдавший немало сил делу создания и возрождения Жировичского монастыря и духовной семинарии.
Глава государства почтил память почетного Патриаршего экзарха Беларуси. В завершении визита Александру Лукашенко подарили точную копию Иконы Жировичской Божией Матери, которую совсем скоро смогут увидеть гости Дворца Независимости.