Александр Лукашенко: нам вместе с православной церковью приходится спасать наши традиционные вековые устои

Кроме того, те, кто заинтересован в развале белорусского государства, пытаются внести раскол и в белорусскую православную церковь. Президент поблагодарил духовенство за готовность работать во имя единства нашего народа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам вместе с православной церковью и другими участниками межрелигиозного диалога, к сожалению, приходится спасать наши традиционные вековые устои, и порушить мы их не должны. Мы знаем, к чему это приводит. Мы знаем, что в Беларуси, где народ со времен Евфросиньи Полоцкой и Кирилла Туровского молился о единстве, избавлении от междоусобиц, поэтому мы ни в коем случае не должны этого допустить, следуя заветам этих святых. Отрадно, что наша церковь православная разделяет нашу озабоченность и готова работать на единение нашего народа.