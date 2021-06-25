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МИД Беларуси о санкциях: в ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры

25 июня 2021 11:11
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Новости Беларуси. Беларусь в ближайшее время примет меры в ответ на экономические санкции ЕС. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, размещенном на сайте ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси о санкциях: в ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры-1

МИД Беларуси:
Уже совершенно очевидно, что в стремлении удовлетворить свои амбиции за счет нашей относительно небольшой страны огромный Европейский союз совершенно не интересует мнение миллионов белорусских трудящихся, работников профсоюзов, политических партий и общественных объединений, высказавших свое четкое и однозначное неприятие одиозной санкционной политики ЕС. Европейские лидеры не хотят слышать эти голоса так же, как не хотят слышать и голоса собственных граждан и субъектов хозяйствования, ряд из которых уже находятся на пороге разорения из-за такой политики своего руководства. Беларусь не собирается молча за этим наблюдать. В ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры, о которых мы неоднократно заявляли.

МИД Беларуси о санкциях: в ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры-4

В МИД подчеркивают, что европейским политикам давно пора уяснить: давление и санкции – это не тот язык, на котором стоит разговаривать с Беларусью.

МИД Беларуси о санкциях: в ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры-7

МИД Беларуси:
При этом мы остаемся открытыми для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с теми, кто видит в Беларуси партнера, а не объект для геополитических притязаний и экспериментов.

# Санкции # общество # Фотофакт

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