МИД Беларуси о санкциях: в ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры

Новости Беларуси. Беларусь в ближайшее время примет меры в ответ на экономические санкции ЕС. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, размещенном на сайте ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси:

Уже совершенно очевидно, что в стремлении удовлетворить свои амбиции за счет нашей относительно небольшой страны огромный Европейский союз совершенно не интересует мнение миллионов белорусских трудящихся, работников профсоюзов, политических партий и общественных объединений, высказавших свое четкое и однозначное неприятие одиозной санкционной политики ЕС. Европейские лидеры не хотят слышать эти голоса так же, как не хотят слышать и голоса собственных граждан и субъектов хозяйствования, ряд из которых уже находятся на пороге разорения из-за такой политики своего руководства. Беларусь не собирается молча за этим наблюдать. В ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры, о которых мы неоднократно заявляли.

В МИД подчеркивают, что европейским политикам давно пора уяснить: давление и санкции – это не тот язык, на котором стоит разговаривать с Беларусью.