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С помощью наших китайских друзей построим национальный стадион Беларуси

17 ноября 2017 19:51
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Новости Беларуси. Во время общения с народом на заводе «БелДжи» Александр Лукашенко рассказал о планирующемся строительстве национального стадиона Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда-то я к вам приезжал, вы выцыганили у меня этот стадион. Вот, Александр Григорьевич, помогите, стадион. Я сказал: «БАТЭ будет хорошо играть – построим». БАТЭ заиграло, стадион построили, БАТЭ играть перестало.

С помощью наших китайских друзей – посол подтвердит – это подарок Си Цзиньпина скорее всего будет, президента Китая – построим национальный стадион Беларуси. Я просил Си, своего друга, чтобы он построил какой-то с китайским колоритом. Чтобы все, не только белорусы, а приезжающие в Минск с Запада и с Востока видели, что это образец дружбы с китайским народом. Си Цзиньпин согласился, сегодня идет выбор места. Вот эту проблему мы скоро решим.

# общество # Беларусь-Китай # Александр Лукашенко

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