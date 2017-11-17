Я хочу, чтобы вы и ваши дети остались здесь, потому что вы нигде никому не нужны: Президент Беларуси о новых рабочих местах

Новости Беларуси. Среди проблем, которые волнуют жителей регионов, – новые рабочие места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие предприятия, как «БелДжи», решают вопросы занятости. Но не только. Президент напомнил о решении привести в порядок крупные города в ближайшие годы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нигде, ни в одной стране мира правительство, и особенно Президент (это, конечно, моя работа), не уделяет столько внимания трудоустройству граждан, как в Беларуси. Могу голову класть на любую плаху – нигде.

Да, где-то создаются новые рабочие места. Принцип один: собирайся и езжай, не сено к корове, а корова к сену. А мы стараемся: вот я только что сказал – Жодино приведем в порядок, поможем построить жилье и так далее. Создали рабочие места. Я хочу, чтобы вы и ваши дети остались здесь, потому что вы нигде никому не нужны. Это ваша земля, вы к этому привыкли. Это моя политика.

Поэтому мы делаем все для того, чтобы вы были трудоустроены, и ваши дети. А уж высокооплачиваемая будет работа ваша или нет, тоже зависит от вас и от семьи, от ваших детей. Для того, чтобы получать хорошую зарплату, прежде всего надо получить хорошее образование и иметь хорошие руки. Тогда можно и без образования иметь хорошие деньги. Вот это надо иметь. Ну а тех, кто сегодня хочет туда-сюда машковать, и без Декрета № 2 мы заставим работать, как бы вам это ни не нравилось.

Ну а вообще вы, наверное, слышали определенный тренд, как сейчас модно говорить. Начали мы с Орши – это крупный индустриальный центр, такой же, как Борисов. Но только проблем там гораздо больше, упустили в свое время. Я всегда называл города Орша, Борисов, Барановичи, Молодечно, отчасти Бобруйск и так далее. Это крупные города, и мы за них взялись. Можно сказать, регионы небольшие, и мы их приведем в порядок.

Вот один из шагов уже здесь сделан. Людям надо дать работу, и помочь, насколько это возможно, построить жилье. Вот это – главная задача.