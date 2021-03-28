«Это уже не кусок дерева – это персонаж. И в этом есть магия». Что происходит в закулисье театра у настоящих кукловодов?
Новости Беларуси. 27 марта весь мир отметил Международный день театра. Тихий год, прошедший без громких оваций и аншлагов по вине пандемии, приучил нас к премьерам онлайн и возможности поставить спектакль на паузу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Режиссеры нашли новые формы, актеры научились играть не на живую публику, а на бездушные объективы видеокамер.
Новая реальность уже, кажется, стала новой нормальностью. Кто же теперь упомнит, как это: не отпускать актеров со сцены овациями или с трепетом нести к сцене букет роз в благодарность за подаренные эмоции и переживания? И все же театр живет своей жизнью.
В этом убедился Александр Добриян, которому удалось пробраться в закулисье и пообщаться с самыми настоящими кукловодами.
Для актера Руслана Иванова ответственный день. Накануне Международного дня театра традиционная премьера. Вместе с ним за считаные минуты до начала предпоказа мы отправляемся в святая святых.
Александр Добриян, корреспондент:
Дверь в параллельную реальность. Еще несколько шагов – и вот она, ее величество сцена со своими правилами и законами. Мир волшебной сказки, который так много говорит нам о нашей реальной жизни.
Актер Руслан Иванов остался в гримерке. На сцене Барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен. Точнее, их двое, но как бы один. В этих стенах кукла – равноправный член театральной труппы.
Руслан Иванов, актер Гомельского государственного театра кукол:
Когда кусок дерева, кусок пластика, кусок железа или чего-то еще превращается в куклу и эта кукла начинает жить и говорить эмоциями, это уже не кусок дерева – это персонаж. И в этом есть магия. В этом есть фокус.
Театр кукол приобщает детей к миру взрослых, а взрослых часто возвращает в детство. Но и первых, и вторых он одинаково мудро учит человечности. Пусть и голосами зайчиков, котиков, лисичек и собачек.
Надежда Никитина, актриса Гомельского государственного театра кукол:
Кукольный театр – это первый театр, куда приходит малыш. С этого театра начинается познание маленьким зрителем вообще культуры, театра. Это его первый шаг в мир культуры, в мир театра. И мои дети все, даже еще не научившись ходить, уже лицезрели, что здесь происходит – и изнутри, и снаружи. Они выросли добрыми, отзывчивыми и, главное, хорошими людьми. И не важно, кем они станут, они должны стать хорошими людьми.
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