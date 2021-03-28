«Это уже не кусок дерева – это персонаж. И в этом есть магия». Что происходит в закулисье театра у настоящих кукловодов?

Новости Беларуси. 27 марта весь мир отметил Международный день театра. Тихий год, прошедший без громких оваций и аншлагов по вине пандемии, приучил нас к премьерам онлайн и возможности поставить спектакль на паузу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Режиссеры нашли новые формы, актеры научились играть не на живую публику, а на бездушные объективы видеокамер. Новая реальность уже, кажется, стала новой нормальностью. Кто же теперь упомнит, как это: не отпускать актеров со сцены овациями или с трепетом нести к сцене букет роз в благодарность за подаренные эмоции и переживания? И все же театр живет своей жизнью.

В этом убедился Александр Добриян, которому удалось пробраться в закулисье и пообщаться с самыми настоящими кукловодами. Для актера Руслана Иванова ответственный день. Накануне Международного дня театра традиционная премьера. Вместе с ним за считаные минуты до начала предпоказа мы отправляемся в святая святых.

Александр Добриян, корреспондент:

Дверь в параллельную реальность. Еще несколько шагов – и вот она, ее величество сцена со своими правилами и законами. Мир волшебной сказки, который так много говорит нам о нашей реальной жизни.

Актер Руслан Иванов остался в гримерке. На сцене Барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен. Точнее, их двое, но как бы один. В этих стенах кукла – равноправный член театральной труппы.

Руслан Иванов, актер Гомельского государственного театра кукол:

Когда кусок дерева, кусок пластика, кусок железа или чего-то еще превращается в куклу и эта кукла начинает жить и говорить эмоциями, это уже не кусок дерева – это персонаж. И в этом есть магия. В этом есть фокус. Театр кукол приобщает детей к миру взрослых, а взрослых часто возвращает в детство. Но и первых, и вторых он одинаково мудро учит человечности. Пусть и голосами зайчиков, котиков, лисичек и собачек.